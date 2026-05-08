Ion Cristoiu: „Spiritul Constituției spune că președintele cheamă partidele la consultări pentru a vedea majoritățile și a pune un premier”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum președintele trebuie să cheme la consultări partidele și să ofere mandat de premier celui care poate face o majoritate. Acesta a început prin a spune că dreptul președintelui de a numi pe orice în funcția de premier e o prostie. Acesta susține că spiritul Constituției îl face pe președinte să fie atent la consultări și să speculeze cine poate face o majoritate. Deși Constituția nu îi interzice, președintele nu poate numi pe orice drept premier.
„Zegrean ăsta a fost tractorist. Marius, hai să ne lămurim cu povestea dreptului constituțional. Din 1991, dreptul președintelui de a pune pe oricine vrea premier este o prostie. Spiritul constituției spune că președintele nu pune premier. Acuma cheamă la consultări, e foarte important, că ăsta e spiritul, dar și adunarea constituantă. Îi dau lui Zegrean cu cărțoiul ăsta de 1200 de pagini, că el nu știe, deși a fost președintele Curții Constituționale. Deci, încă o dată și a suta oară când discut această chestiune, că a venit și pe vremea lui Băsescu. Președintele, nu e adevărat că numește premier pe cine vrea el… Președintele când cheamă la consultări, cheamă și pipăie majoritățile. Adică el vrea să vadă din cei care vin și spun… Unul spune eu vreau asta și mai aliez cu ăsta, altul spune eu vreau asta și mă aliez cu ăsta… Președintele când pune premier, ține cont de cine poate face majoritate. Președintele nu se poate juca. El poate da în glumă mandat și nevestei sale, dar nu poate face majoritate. Și după 10 zile își depune mandatul. După aia vine altul. Păi poate să o țină așa și un an. Deci ăsta e spiritul Constituției. Sigur că în cadrul prerogativelor poate să țină cont și de altceva. Deci n-ai cum… El trebuie să țină cont dacă se poate face majoritate. Constituția nu îi interzice textual. Problema este că de azi dimineață noi ne confruntăm, iată și pe Zegrean, cu această temă. Ea nu a apărut din senin.”, a explicat jurnalistul.