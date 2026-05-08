Trump s-a declarat „mulțumit” după întâlnirea discretă cu președintele Braziliei. Comerțul, taxele și securitatea emisferei, în centrul discuțiilor

Mihai Tănase
Donald Trump și Luiz Inacio Lula da Silva Foto: X/Luiz Inacio Lula da Silva
Președintele Donald Trump s-a declarat mulțumit după o întrevedere de peste două ore și jumătate cu liderul Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva. Discuțiile de la Casa Albă au vizat comerțul, taxele vamale, securitatea regională și miza strategică a pământurilor rare.

Într-un moment diplomatic atent urmărit la nivel internațional, Donald Trump a transmis un mesaj pozitiv după întâlnirea sa cu Luiz Inacio Lula da Silva, pe care l-a descris drept „foarte dinamic”, semn că dialogul dintre cei doi lideri, aflați la poli ideologici opuși, a produs un rezultat pe care Washingtonul îl consideră constructiv, scrie BBC.

„Am abordat numeroase subiecte, deci comerţul şi mai ales taxele vamale”, a declarat Donald Trump.

Întâlnirea de la Casa Albă s-a desfășurat însă într-o discreție neobișnuită. Contrar protocolului obișnuit pentru vizitele de acest nivel, cei doi șefi de stat nu au apărut împreună în fața presei, nici la începutul discuțiilor și nici după încheierea lor. Tăcerea publică a alimentat rapid speculații privind adevăratele teme sensibile aflate pe masă.

Dosarele grele de dincolo de zâmbetele protocolare

În spatele tonului cordial, relația dintre Statele Unite și Brazilia rămâne una complicată. În ultimii ani, cele două capitale au traversat episoade tensionate, de la dispute comerciale și taxe vamale, până la divergențe puternice privind politica externă.

Lula a criticat deschis intervențiile americane din Venezuela și Iran, iar în trecut l-a acuzat pe liderul de la Casa Albă că vrea „să devină împăratul lumii”.

„Sunt împotriva oricărui amestec politic, indiferent în ce ţară”, a declarat Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei.

În același timp, liderul brazilian vine la Washington într-un moment delicat pe plan intern. Cu mai puțin de șase luni înaintea alegerilor prezidențiale, acesta traversează o perioadă de slăbiciune politică, iar sondajele indică o cursă strânsă cu Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro.

Pentru Lula, miza vizitei este clară: menținerea unei relații personale funcționale cu Donald Trump și reducerea riscului ca Washingtonul să influențeze indirect climatul electoral din Brazilia.

„Plec din Washington cu impresia că am făcut un pas important către consolidarea relației democratice istorice dintre Brazilia și Statele Unite. A fost o întâlnire foarte importantă cu președintele Donald Trump. Brazilia este pregătită să discute orice problemă cu orice țară din lume: tarife, comerț exterior, minerale critice și lupta împotriva crimei organizate și a traficului de droguri și arme. Nu avem drept de veto și nu avem subiecte tabu. Singurul lucru asupra căruia nu vom face compromisuri este democrația și suveranitatea noastră. În zilele următoare, miniștrii noștri vor continua negocierile pentru a înregistra progrese în privința problemelor pe care le-am abordat astăzi”, a scris Luiz Inacio Lula da Silva pe X.

Lupta împotriva narcoterorismului și miza pământurilor rare

Dincolo de politică, agenda discuțiilor a inclus teme cu impact strategic major. Lupta împotriva cartelurilor de droguri și a traficului de arme a devenit una dintre prioritățile relației bilaterale, în contextul în care administrația Trump și-a intensificat ofensiva împotriva a ceea ce numește „narcoterorism”.

La Washington există tot mai multe voci care analizează posibilitatea clasificării unor mari grupări criminale din Brazilia drept organizații teroriste străine – o decizie care ar avea implicații juridice și diplomatice uriașe pentru Brasilia.

Pe masa negocierilor s-a aflat și interesul american pentru uriașele rezerve braziliene de pământuri rare, resurse esențiale pentru industria tehnologică și militară globală. Brazilia deține al doilea cel mai mare potențial de acest tip din lume, după China, ceea ce o transformă într-un partener strategic tot mai important.

În paralel, Washingtonul analizează și sistemul brazilian de plăți instant Pix, care a revoluționat tranzacțiile financiare în Brazilia și care ridică întrebări privind impactul asupra competitivității companiilor americane din sectorul financiar.

