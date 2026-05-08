Prima pagină » Actualitate » Petrișor Peiu acuză Guvernul că pregătește „pe ascuns” vânzarea acțiunilor la Romgaz și Hidroelectrica

Petrișor Peiu acuză Guvernul că pregătește „pe ascuns” vânzarea acțiunilor la Romgaz și Hidroelectrica

Olga Borșcevschi
Petrișor Peiu acuză Guvernul că pregătește „pe ascuns” vânzarea acțiunilor la Romgaz și Hidroelectrica
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat vineri un atac dur la adresa Guvernului, pe care îl acuză că pregătește „pe ascuns” vânzarea unor pachete de acțiuni la Romgaz și Hidroelectrica.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR susține, pe Facebook, că „Guvernul continuă să mintă și să sfideze o țară întreagă, asumându-și pe față ideea de a vinde, în «3-5 zile», acțiuni Romgaz și Hidroelectrica în valoare de 10 miliarde de lei, în mod fraudulos, ignorând transparența și, mai ales, ignorând propriii cetățeni”.

Petrișor Peiu, senator AUR, depune, azi, moțiunea împotriva Ministrului Culturii. „Breasla vă vrea afară. Sunteți o jignire pentru cultura română”

Petrișor Peiu, senator AUR, depune, azi, moțiunea împotriva Ministrului Culturii. „Breasla vă vrea afară. Sunteți o jignire pentru cultura română”

Mai mult, Petrișor Peiu a criticat și argumentele invocate de Guvern privind rapiditatea procedurii.

„Deși demis de Parlament, guvernul «Vlaicu-Vodă», patronat de doamna Clara, continuă să preseze pentru a da tunul mandatului: vânzarea acțiunilor deținute la cele mai mari două companii din țară printr-un plasament ascuns, obscur și departe de propriii cetățeni

Minciuna guvernamentală are în centrul propagandistic următoarea teză: decât să așteptăm 12 luni pentru a face o ofertă publică secundară, procedură deschisă tuturor și transparentă, mai bine vindem totul privat, în 3-5 zile. Cu alte cuvinte, guvernul Bolojan, tutelat de doamna Clara, spune că este mai bine să ne grăbim să vindem cui vrea Guvernul decât să respectăm transparența și deschiderea. Ciudat mod de a înstrăina pe ascuns averea statului.

Mai spune Guvernul că, dacă așteptăm un an să finalizăm o procedură transparentă, s-ar putea să scadă valoarea acțiunilor. Dar și asta este tot o minciună, pentru că s-ar putea, la fel de bine, ca valoarea acțiunilor să crească. Are cumva mâna dreaptă a lui Bolojan vreun glob de cristal care prezice viitorul?

Tot Guvernul spune că, în cazul plasamentului accelerat privat de acțiuni, nu doamna Clara va alege fondurile de investiții care vor primi cadou niște acțiuni la un preț cu discount, ci o bancă «de investiții». Dar Guvernul va desemna respectiva bancă de investiții. De ce am crede în bunele intenții ale unei bănci? Tot o hotărâre arbitrară va fi luată, nu va fi o procedură de piață”, a subliniat Petrișor Peiu.

Senatorul a acuzat Guvernul că încearcă să limiteze accesul cetățenilor români la achiziționarea acțiunilor.

„Guvernul omite să spună și de ce vrea să le ia propriilor cetățeni dreptul de a participa la o procedură deschisă, deși aceștia au suprasubscris, în proporții mult mai mari decât fondurile, toate acțiunile oferite în proceduri de piață până acum”, a subliniat el.

Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”

„Statul are datoria să lucreze transparent și deschis”

„Același guvern mai minte cu nerușinare și când invocă faptul că plasamentul accelerat privat este o metodă acceptată de piață și a mai fost folosită și în România. Da, a mai fost folosită, dar de către un fond privat, Fondul Proprietatea, nicidecum de către stat. Până la urmă, un investitor privat poate să facă ce vrea și să folosească inclusiv plasarea accelerată. Dar statul are datoria să lucreze transparent și deschis.

Guvernul mai omite să spună și ce discount a avut Fondul Proprietatea la plasarea accelerată privată a acțiunilor: între 12 și 16%. Dacă acest lucru este acceptat de către un privat, statul nu poate accepta asta. Curtea de Conturi ar sancționa o asemenea procedură cu certitudine. Iar Parchetul ar declanșa, cu siguranță, urmărirea penală a făptuitorului.

Oare ce așteaptă Vlaicu-Vodă pentru a o exila pe doamna Clara? Este tentația celor 10 miliarde de lei atât de puternică?”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Sursa foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe