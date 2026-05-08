Petrișor Peiu acuză Guvernul că pregătește „pe ascuns” vânzarea acțiunilor la Romgaz și Hidroelectrica

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat vineri un atac dur la adresa Guvernului, pe care îl acuză că pregătește „pe ascuns” vânzarea unor pachete de acțiuni la Romgaz și Hidroelectrica.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR susține, pe Facebook, că „Guvernul continuă să mintă și să sfideze o țară întreagă, asumându-și pe față ideea de a vinde, în «3-5 zile», acțiuni Romgaz și Hidroelectrica în valoare de 10 miliarde de lei, în mod fraudulos, ignorând transparența și, mai ales, ignorând propriii cetățeni”.

Mai mult, Petrișor Peiu a criticat și argumentele invocate de Guvern privind rapiditatea procedurii.

„Deși demis de Parlament, guvernul «Vlaicu-Vodă», patronat de doamna Clara, continuă să preseze pentru a da tunul mandatului: vânzarea acțiunilor deținute la cele mai mari două companii din țară printr-un plasament ascuns, obscur și departe de propriii cetățeni

Minciuna guvernamentală are în centrul propagandistic următoarea teză: decât să așteptăm 12 luni pentru a face o ofertă publică secundară, procedură deschisă tuturor și transparentă, mai bine vindem totul privat, în 3-5 zile. Cu alte cuvinte, guvernul Bolojan, tutelat de doamna Clara, spune că este mai bine să ne grăbim să vindem cui vrea Guvernul decât să respectăm transparența și deschiderea. Ciudat mod de a înstrăina pe ascuns averea statului.

Mai spune Guvernul că, dacă așteptăm un an să finalizăm o procedură transparentă, s-ar putea să scadă valoarea acțiunilor. Dar și asta este tot o minciună, pentru că s-ar putea, la fel de bine, ca valoarea acțiunilor să crească. Are cumva mâna dreaptă a lui Bolojan vreun glob de cristal care prezice viitorul?

Tot Guvernul spune că, în cazul plasamentului accelerat privat de acțiuni, nu doamna Clara va alege fondurile de investiții care vor primi cadou niște acțiuni la un preț cu discount, ci o bancă «de investiții». Dar Guvernul va desemna respectiva bancă de investiții. De ce am crede în bunele intenții ale unei bănci? Tot o hotărâre arbitrară va fi luată, nu va fi o procedură de piață”, a subliniat Petrișor Peiu.

Senatorul a acuzat Guvernul că încearcă să limiteze accesul cetățenilor români la achiziționarea acțiunilor.

„Guvernul omite să spună și de ce vrea să le ia propriilor cetățeni dreptul de a participa la o procedură deschisă, deși aceștia au suprasubscris, în proporții mult mai mari decât fondurile, toate acțiunile oferite în proceduri de piață până acum”, a subliniat el.

„Statul are datoria să lucreze transparent și deschis”

„Același guvern mai minte cu nerușinare și când invocă faptul că plasamentul accelerat privat este o metodă acceptată de piață și a mai fost folosită și în România. Da, a mai fost folosită, dar de către un fond privat, Fondul Proprietatea, nicidecum de către stat. Până la urmă, un investitor privat poate să facă ce vrea și să folosească inclusiv plasarea accelerată. Dar statul are datoria să lucreze transparent și deschis.

Guvernul mai omite să spună și ce discount a avut Fondul Proprietatea la plasarea accelerată privată a acțiunilor: între 12 și 16%. Dacă acest lucru este acceptat de către un privat, statul nu poate accepta asta. Curtea de Conturi ar sancționa o asemenea procedură cu certitudine. Iar Parchetul ar declanșa, cu siguranță, urmărirea penală a făptuitorului.

Oare ce așteaptă Vlaicu-Vodă pentru a o exila pe doamna Clara? Este tentația celor 10 miliarde de lei atât de puternică?”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Sursa foto: Mediafax

