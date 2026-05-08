Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite, atacate din nou de Iran cu rachete și drone. SUA au reluat loviturile aeriene asupra Teheranului

Mihai Tănase
Foto: X/@Osint613
Emiratele Arabe Unite au anunțat vineri un nou atac iranian cu rachete și drone, la doar câteva ore după ce Iranul a lansat un atac asupra a trei distrugătoare americane în Golful Persic.

Emiratele Arabe Unite se confruntă cu un nou val de atacuri iraniene, Ministerul Apărării de la Abu Dhabi anunțând vineri că apărarea aeriană a interceptat mai multe rachete și drone lansate dinspre Iran, scrie The Guardian.com.

Autoritățile naționale de urgență au transmis imediat un mesaj populației prin intermediul platformei X, îndemnând locuitorii să rămână în locuri sigure și să urmeze instrucțiunile oficiale. De asemenea, oamenii au fost avertizați să nu se apropie și să nu fotografieze fragmentele căzute pe sol. Până la momentul anunțului, nu au fost furnizate informații despre țintele vizate.

Este al doilea atac iranian asupra Emiratelor în decurs de câteva zile, primul a survenit mai devreme în cursul acestei săptămâni, marcând totodată prima lovitură asupra teritoriului din Golf de la intrarea în vigoare a armistițiului între SUA și Iran, în urmă cu aproximativ patru săptămâni.

Se reaprinde războiul din Orient

Teheranul justificase atacurile anterioare ca răspuns la o inițiativă americană de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, lansată luni. Președintele Donald Trump suspendase acea inițiativă marți, tocmai pentru a lăsa loc negocierilor de pace cu Iranul.

Însă joi tensiunile au escaladat brusc: SUA au lansat lovituri asupra unor ținte militare iraniene după ce trei distrugătoare americane fuseseră atacate în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a ripostat diplomatic, acuzând Washingtonul că a încălcat armistițiul pe care Trump însuși îl prelungise pe termen nedefinit, și avertizând că va răspunde.

SUA au reluat atacurile aeriene asupra Teheranului

Armata SUA a bombardat joi seara porturilor iraniene Qeshm și Bandar Abbas, a declarat un corespondent Fox News, care a citat oficiali americani, informează Reuters.

Sursa video – X/@Osint613

Sistemele apărării antiaeriene din vestul Teheranului s-au activat joi seară, în urma bombardamentelor asupra Iranului, informează Al Jazeera.

Bombardamentele au loc într-un moment în care administrația Trump așteaptă un răspuns din partea Teheranului în privința propunerii de încheiere a războiului dintre SUA și Iran.

