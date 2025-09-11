Ion Cristoiu: „Comunicarea în presă este o ȘTIINȚĂ. Interviurile date de Dan sunt la fel”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre interviurile Președintelui Nicușor Dan din ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „N-ai voie să dai trei interviuri în aceeași perioadă”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre interviurile lui Nicușor Dan din ultima perioadă. Acesta începe prin a spune că la președintele Nicușor Dan, comunicarea e o problemă. Comunicarea prin presă este o știință. Jurnalistul explică faptul că președintele nu poate merge să vorbească despre politică externă la un post de cancan. Consilierii trebuie să îl sfătuiască la ce televiziune să meargă în funcție de tematica discursului. Acesta dă drept exemplu o situație ipotetică. Președintele poate merge la un realizator TV ca Alessandra Stoicescu pentru a vorbi de politica externă. Dacă merge la un influencer, poate aborda tema copiilor. Mai mult de atât, spune jurnalistul, un președinte nu are voie să dea 3 interviuri în aceeași perioadă. Cu atât mai mult dacă cele 3 interviuri sunt identice, fără a fi diversificate tematic. În final, Cristoiu vorbește și despre orele la care se poate difuza un interviu cu un președinte. Acesta susține că nu e permis ca un președinte să fie în direct, pe post, la ora 16, când nimeni nu urmărește televiziunea.