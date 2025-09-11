Ion Cristoiu: „Comunicarea în presă este o ȘTIINȚĂ. Interviurile date de Dan sunt la fel”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre interviurile Președintelui Nicușor Dan din ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre interviurile lui Nicușor Dan din ultima perioadă. Acesta începe prin a spune că la președintele Nicușor Dan, comunicarea e o problemă. Comunicarea prin presă este o știință. Jurnalistul explică faptul că președintele nu poate merge să vorbească despre politică externă la un post de cancan. Consilierii trebuie să îl sfătuiască la ce televiziune să meargă în funcție de tematica discursului. Acesta dă drept exemplu o situație ipotetică. Președintele poate merge la un realizator TV ca Alessandra Stoicescu pentru a vorbi de politica externă. Dacă merge la un influencer, poate aborda tema copiilor. Mai mult de atât, spune jurnalistul, un președinte nu are voie să dea 3 interviuri în aceeași perioadă. Cu atât mai mult dacă cele 3 interviuri sunt identice, fără a fi diversificate tematic. În final, Cristoiu vorbește și despre orele la care se poate difuza un interviu cu un președinte. Acesta susține că nu e permis ca un președinte să fie în direct, pe post, la ora 16, când nimeni nu urmărește televiziunea.
„Decizia ultima de a da este a președintelui. Tu faci cererea acolo și când se hotărăște, când are ceva de spus, vine președintele. Da, dar încă o dată spun, că o mare problemă. La el este faptul că această comunicare prin presă este o știință. Adică zice așa, dau un exemplu. Deci, domnule, eu cum să zic? Vreau să spun ceva pe politică externă? Da, păi nu mă duc la cancan? Adică consilierii îmi spun, domnule, uitați aveți acum… Dacă vă uitați la cele trei interviuri, ele nu sunt diverse. Adică nu s-a dus și a dat la Alessandra Stoicescu pe politică generală și a venit la un influencer ca să vorbească despre copii. În primul rând că n-ai voie să dai trei interviuri în aceeași perioadă. Azi a dat un interviu care s-a dat la ora 16:00. Marius, suntem gazetari. La ora 16:00 nu se uită nici dracu’. Dar nu dai niciodată un interviu la ora aia. Mai ales ca președinte. Dai în Prime Time, nu dai la ora aia. Nu dai dimineața, nu dai la ora aia. Cum să dai la ora aia? Dacă mă invită o televiziune să dau interviu la ora 16:00, în direct, le zic, băi băieți sunteți nebuni, cine se uită?”, a explicat jurnalistul.