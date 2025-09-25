Ion Cristoiu: „Cred că europenii vor să desființeze NATO”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica din Europa și despre felul în care liderii politici creează isterie în jurul unor subiecte precum atacurile cu drone. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „De ce este isteria în toată Europa?”

Cristoiu a deschis discuția cu o întrebare. El leagă isteria europeană de o posibilă strategie de a slăbi NATO. Scriitorul a încercat să arate absurditatea unor declarații politice.

„De ce este isteria în toată Europa? Cred că vor să desființeze NATO. Pentru că… Reducem la absurd. Încearcă să ai umor. Tu ai. Diferența între mine și tine este că tu ești poet și eu sunt scritor satiric.”, afirmă publicistul.

„De două nopți, aeroporturile noastre sunt atacate de drone”

Cristoiu a dat exemplul din Danemarca, țară membră NATO, unde autoritățile au reclamat atacuri cu drone. El a ironizat rapiditatea cu care vina a fost pusă pe seama Rusiei, fără dovezi, sugerând că astfel de situații întrețin panica.