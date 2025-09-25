Ion Cristoiu: „Cred că europenii vor să desființeze NATO”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica din Europa și despre felul în care liderii politici creează isterie în jurul unor subiecte precum atacurile cu drone. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu a deschis discuția cu o întrebare. El leagă isteria europeană de o posibilă strategie de a slăbi NATO. Scriitorul a încercat să arate absurditatea unor declarații politice.
„De ce este isteria în toată Europa? Cred că vor să desființeze NATO. Pentru că… Reducem la absurd. Încearcă să ai umor. Tu ai. Diferența între mine și tine este că tu ești poet și eu sunt scritor satiric.”, afirmă publicistul.
Cristoiu a dat exemplul din Danemarca, țară membră NATO, unde autoritățile au reclamat atacuri cu drone. El a ironizat rapiditatea cu care vina a fost pusă pe seama Rusiei, fără dovezi, sugerând că astfel de situații întrețin panica.
„Deci avem o țară numită Danemarca, da? Nu mare, dar țară, da? Care acum a luat hotărârea să oprească vacile să se mai balige că… Am făcut o paranteză și am zis prin ce se caracterizează, da? Și a venit unul numit prim-ministru, nu știu dacă e femeie sau bărbat, și a zis așa: De două nopți, aeroporturile noastre, infrastructura noastră critică este atacată de niște drone despre care nu știm, dar sunt sigur ale rușilor. Bun. Avem această propoziție. Hai să vedem. Deci avem o țară membră NATO, da? Armata are, avioane are, radare are. Eventual putem să o ajutăm și noi, că și noi avem, da? Apar niște drone. Noi ieșim și nu poate fi identificată drona aia. Dă-o dracului de dronă. Ei nu au atacat infrastructura critică, că am înțeles că ele au venit așa și au plecat.” , spune el.