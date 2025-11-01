Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune rusească, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu abordează subiectul presupusei intervenții rusești, care, spune el, a rămas o constantă în discursul clasei politice, mai ales în contextul discuțiilor legate de anularea alegerilor din decembrie 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu consideră lipsite de fundament declarațiile privind o posibilă intervenție a Rusiei în politica românească și acuzațiile referitoare la un presupus război hibrid. În cazul unei eventuale implicări rusești în alegerile prezidențiale de anul trecut, afirmă jurnalistul, scopul acesteia ar fi fost anularea scrutinului, nu susținerea vreunui candidatului Călin Georgescu.