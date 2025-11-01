Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”

Malina Maria Fulga
01 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu abordează subiectul presupusei intervenții rusești, care, spune el, a rămas o constantă în discursul clasei politice, mai ales în contextul discuțiilor legate de anularea alegerilor din decembrie 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu consideră lipsite de fundament declarațiile privind o posibilă intervenție a Rusiei în politica românească și acuzațiile referitoare la un presupus război hibrid. În cazul unei eventuale implicări rusești în alegerile prezidențiale de anul trecut, afirmă jurnalistul, scopul acesteia ar fi fost anularea scrutinului, nu susținerea vreunui candidatului Călin Georgescu.

„E vreo dovadă că au fost implicați rușii în decembrie? Noi presupunem, dar nu e. Poți să lași din adins. Pentru că, dacă ar fi fost o operațiune rusească, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Călin Georgescu, ci de anulare a alegerilor.”

Cristoiu ironizează, totodată, modul, spune el, repetitiv în care președintele Nicușor Dan ar aborda tema amenințării rusești în declarațiile sale publice.

„Nu vezi că el vorbește întruna? Și am mai observat ceva, de o lună știe tot mai mult… Pentru că nu e updatat. El nu a fost updatat și a rămas cu o aplicație. Are câteva rânduri despre aceeași chestie, despre războiul hibrid. Repet, și de-aia se duce la interviuri amabile. Pentru că el zice așa: „Rusia face război…” De curiozitate, spui: „Băi, ce e aia război hibrid?” Dacă îl scoți de pe linie, ăla e… Are un text pe care îl repetă.”

