Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL HIBRID va deveni un instrument politic foarte clar”

Malina Maria Fulga
30 oct. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre poziția actuală a României într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de incertitudinea garanțiilor de securitate la nivel european. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România rămâne aliniată politicilor Bruxelles-ului, afirmă Dungaciu, inclusiv în ceea ce privește strategiile de securitate, deși, spune el, acestea nu oferă garanții clare de protecție în eventualitatea unui pericol direct.

„Deci s-ar putea ca lucrurile să intre într-un tip de accelerație. Și, în momentul ăla, sigur că începi să te uiți în stânga-dreapta și să vezi, bun, dar noi acum cum ne raportăm? Sigur că situația pe care noi o vedem acum în România este că suntem aliniați politicilor, inclusiv celor de securitate potențială, care încă nu pot fi oferite, ale Bruxelles-ului, și așa vom rămâne cel puțin un timp.”

Analistul avertizează asupra folosirii unui tertip al pericolului războiului hibrid și transformarea acestei teme într-un instrument politic, cu scopul manipulării opiniei publice.

„Războiul hibrid, sărmanul de el, va deveni un instrument politic foarte, foarte clar.”

