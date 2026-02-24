Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, care, după spusele sale, nu s-a concretizat cu niciun fel de întâlniri sau discuții bilaterale cu oficiali americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan enumeră într-un ton sarcastic lista oficialilor străini care au purtat discuții directe cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, remarcând că președintele Nicușor Dan nu se află printre numele enumerate.

Acolo a fost o pletoră de șefi de stat și de guvern, oficialități de la instituții internaționale importante, unele legate de procesul de pace lansat de Consiliul Păcii, inițiat de Donald Trump. Și ce vezi tu aici este ce a făcut Marco Rubio pe 19.

Invitatul sugerează că ar fi existat o discuție între cei doi oficiali, însă lipsa menționării discuției în agenda Secretarului de Stat american ar releva faptul că aceasta nu a fost una oficială, ci o simplă discuție de salon.

Ia să vedem. Cu cine s-a întâlnit el pe 19? Cu ministrul de externe indonezian, cu ministrul de externe din Vietnam. Hai, ăștia din Indonezia, înțeleg, sunt cea mai mare țară musulmană. Dar Vietnam… Cu ministrul de externe din Emiratele Arabe Unite, cu președintele Peña al Paraguayului, ministrul de externe ceh, cu primul ministru al Pakistanului. La Trump, îți dai seama, n-a ajuns, că l-a oprit Secret Service-ul. Rubio, deși a ajuns la el, nu-l trece pe listă. Cum că s-ar fi văzut cu el.

