Prima pagină » Actualitate » Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii

Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii

24 feb. 2026, 23:11, Actualitate
Adevărat sau fals.

Un măr în fiecare zi este cheia sănătății și longevității, este un concept popular care nu este negat de specialiștii în domeniu. Dar, de fapt, cum stau lucrurile în realitate.

Merele sunt bogate în fibre și antioxidanți, iar doi compuși bioactivi joacă rolul principal în beneficiile observate: fibrele solubile, în special pectina, și polifenolii, cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Fibrele contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la eliminarea colesterolului prin legarea acestuia în intestin, în timp ce polifenolii ajută la protejarea vaselor de sânge și la reducerea stresului oxidativ, un factor implicat în apariția bolilor cardiovasculare, explică Cancan.

Tensiunea arterială și digestia

Un compus de interes special este quercetina, care se regăsește în special în coaja mărului. Aceasta influențează dilatarea vaselor de sânge și poate sprijini menținerea tensiunii arteriale într-un interval sănătos. În plus, compușii bioactivi din mere au un efect protector asupra inimii, contribuind la reducerea riscului unor afecțiuni cronice, explică Cancan.

Primele efecte ale consumului zilnic de mere apar la nivel digestiv. Fibrele solubile susțin o funcționare optimă a intestinelor, ajută la menținerea echilibrului florei intestinale și prelungesc senzația de sațietate. Această reglare digestivă poate influența indirect și controlul greutății, reducând nevoia de gustări nesănătoase între mese.

Mai mult, aportul constant de fibre și antioxidanți favorizează menținerea unui nivel stabil de energie pe parcursul zilei. Fluctuațiile bruște de glicemie, care pot provoca oboseală sau senzația de letargie după-amiaza, sunt astfel reduse, contribuind la o stare generală de bine.

Consumul regulat de mere are un impact pozitiv și asupra sistemului cardiovascular. Cercetările arată că aportul zilnic poate reduce colesterolul total și LDL („colesterolul rău”), ceea ce susține buna funcționare a inimii și scade riscul apariției bolilor cardiace. Această asociere între mere și sănătatea inimii explică, cel puțin parțial, faimoasa expresie potrivit căreia „un măr pe zi ține doctorul departe”.

Recomandarea autorului: Legătura neștiută dintre mere și medicamente. Interacțiunea cu aceste pastile prezintă un RISC pentru sănătate

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
23:07
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
CONTROVERSĂ Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”
22:44
Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”
INEDIT Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă
22:30
Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”
22:30
Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”
FLASH NEWS Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
22:05
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe