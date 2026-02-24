Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii

Un măr în fiecare zi este cheia sănătății și longevității, este un concept popular care nu este negat de specialiștii în domeniu. Dar, de fapt, cum stau lucrurile în realitate.

Merele sunt bogate în fibre și antioxidanți, iar doi compuși bioactivi joacă rolul principal în beneficiile observate: fibrele solubile, în special pectina, și polifenolii, cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Fibrele contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la eliminarea colesterolului prin legarea acestuia în intestin, în timp ce polifenolii ajută la protejarea vaselor de sânge și la reducerea stresului oxidativ, un factor implicat în apariția bolilor cardiovasculare, explică Cancan .

Un compus de interes special este quercetina, care se regăsește în special în coaja mărului. Aceasta influențează dilatarea vaselor de sânge și poate sprijini menținerea tensiunii arteriale într-un interval sănătos. În plus, compușii bioactivi din mere au un efect protector asupra inimii, contribuind la reducerea riscului unor afecțiuni cronice, explică Cancan.

Primele efecte ale consumului zilnic de mere apar la nivel digestiv. Fibrele solubile susțin o funcționare optimă a intestinelor, ajută la menținerea echilibrului florei intestinale și prelungesc senzația de sațietate. Această reglare digestivă poate influența indirect și controlul greutății, reducând nevoia de gustări nesănătoase între mese.

Mai mult, aportul constant de fibre și antioxidanți favorizează menținerea unui nivel stabil de energie pe parcursul zilei. Fluctuațiile bruște de glicemie, care pot provoca oboseală sau senzația de letargie după-amiaza, sunt astfel reduse, contribuind la o stare generală de bine.

Consumul regulat de mere are un impact pozitiv și asupra sistemului cardiovascular. Cercetările arată că aportul zilnic poate reduce colesterolul total și LDL („colesterolul rău”), ceea ce susține buna funcționare a inimii și scade riscul apariției bolilor cardiace. Această asociere între mere și sănătatea inimii explică, cel puțin parțial, faimoasa expresie potrivit căreia „un măr pe zi ține doctorul departe”.