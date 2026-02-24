Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Când apare micuțul (n.r. Nicușor Dan), Secret Service-ul îl izgonește de acolo imediat. Imediat după aceea…. Iată, la revedere, îi zice good job și îl ia de aici. Din momentul ăsta, se angajează într-o lungă discuție. Cu cine? Cu comisarul pe probleme mediteraneene, care este european și care discută fără nicio problemă cu Trump. Doar Nicușor n-avea ce căuta acolo.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald Trump. Acesta a început prin a spune că dintr-o îmbulzeală de oameni, Nicușor a fost singurul oprit de Secret Service. În imaginile prezentate, Trump ar fi fost înconjurat de diverși oameni influenți cu care discuta degajat. Atunci când Nicușor Dan a încercat să ajungă la Trump, Secret Service ar fi intervenit. Stan susține că au încercat să îi transmită Președintelui Dan că nu are ce căuta acolo.