Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan

Andrei Rosz
24 feb. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald TrumpUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Când apare micuțul (n.r. Nicușor Dan), Secret Service-ul îl izgonește de acolo imediat. Imediat după aceea…. Iată, la revedere, îi zice good job și îl ia de aici. Din momentul ăsta, se angajează într-o lungă discuție. Cu cine? Cu comisarul pe probleme mediteraneene, care este european și care discută fără nicio problemă cu Trump. Doar Nicușor n-avea ce căuta acolo.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a fost lăsat de Secret Service să ajungă la Donald Trump. Acesta a început prin a spune că dintr-o îmbulzeală de oameni, Nicușor a fost singurul oprit de Secret Service. În imaginile prezentate, Trump ar fi fost înconjurat de diverși oameni influenți cu care discuta degajat. Atunci când Nicușor Dan a încercat să ajungă la Trump, Secret Service ar fi intervenit. Stan susține că au încercat să îi transmită Președintelui Dan că nu are ce căuta acolo.

Secret Service-ul l-a alungat pe Nicușor Dan de lângă Trump. I-a spus că este fantastic… Fantastic, bombastic și good job. Nu i-a spus nimeni ăluia de la Antena 3 că atunci când Șeful Statului zice good job, într-un cerc în care oamenii se îmbulzesc să vorbească cu el, este pentru că nu vrea să discute cu tine. Good job este un fel de ești bun… Fii atent la ce se întâmplă acolo! Oamenii se îmbulzesc. E omul de la Emiratele Arabe Unite. Îl vezi pe Jared? Da. Omul ăsta este vicepreședintele Autorității Palestiniene. Omul discută degajat cu toată lumea. Când apare micuțul (n.r. Nicușor Dan), Secret Service-ul îl izgonește de acolo imediat. Imediat după aceea…. Iată, la revedere, îi zice good job și îl ia de aici. Din momentul ăsta, se angajează într-o lungă discuție. Cu cine? Cu comisarul pe probleme mediteraneene, care este european și care discută fără nicio problemă cu Trump. Doar Nicușor n-avea ce căuta acolo. Era cu good job și a fost alungat. Comisarul are rang de ministru, nu are rang de președinte. Era singurul președinte care a încercat să ajungă la Trump și care n-a ajuns. Pentru că Secret Service-ul i-a explicat că n-are ce căuta acolo. Asta în condițiile în care, la o astfel de întâlnire, Secret Service-ul are dotare cu tot ce înseamnă, de la biografie până la numărul de pantofi al participanților.

