Prima pagină » Actualitate » Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism

24 feb. 2026, 23:07, Actualitate

Ilie Bolojan, întrebat fiind de protestul lui Cristian Preda – care și-a rupt diploma de doctor în direct la TV, a spus că România nu duce lipsă de diplome, ci mai degrabă de oameni care „vor să facă ceva acolo unde sunt”. Premierul conduce țara care are cea mai mică pondere a persoanelor cu studii superioare din Uniunea Europeană, conform Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene.

„Dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe uneori, de mai multă dedicare, de oameni care, uneori, vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt”, a spus premierul în conferința de presă.

România are o pondere de numai 17% a persoanelor cu studii superioare în vârstă de 25-74 de ani. Spre comparație, media europeană este dublă, de 33%, mai arată datele Eurostat.

Protestul extrem al lui Cristian Preda: și-a rupt diploma într-un studio TV

Cristian Preda și-a rupt, în direct, diploma de doctorat. Gestul său este un protest față de măsurile Guvernului Bolojan, care reduc la jumătate indemnizația pentru titlul de doctor. Nu este însă clar dacă era diploma originală sau o copie XEROX.

Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București și fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu, a spus că diplomele de doctorat au devenit o povară și că statul umilește oamenii care au muncit pentru cariere academice.

„În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Vorbim despre educație pentru că, pe de o parte, în societatea noastră au apărut unii care îi contestă, inclusiv președintelui, diplomele obținute în străinătate. Dacă statul te umilește în halul ăsta și consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi“. 

Acesta a scos dintr-o mapă propria diplomă de doctorat și a început să o rupă în bucăți.

