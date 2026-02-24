Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la declarațiile făcute de Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, dar a spus că nu vrea să transforme disputa într-un schimb public de replici.

Ciucu a precizat că preferă o discuție directă, nu una purtată prin postări pe Facebook sau prin intervenții televizate.

„Suntem colegi de partid. El este președintele Consiliul Județean Ilfov, eu sunt primar general. Îl aștept la niște discuții față în față. Cred că trebuie să ne comportăm responsabil și atunci prefer să nu-i răspund prin postări sau emisiuni,” a declarat Ciucu la B1TV.

Edilul a adăugat că nu dorește „o avalanșă de comunicări” între cei doi, în care fiecare să răspundă public celuilalt.

„Nu vreau să intru într-o avalanșă a comunicărilor dintre noi. El să-mi răspundă mie, eu lui, nu ajungem nicăieri.”

Ciucu a respins ideea că problema ar fi subvenționarea Ilfovului în sine și a explicat că unele linii de transport sunt extinse peste limita necesară, ceea ce încarcă bugetul Capitalei.

„Nu se pune problema să scoatem Ilfovul sau să nu mai subvenționăm transportul. Problema este modul în care este organizat STB-ul,” a mai spus Ciucu.

Declarațiile primarului vin după ce Hubert Thuma a cerut ca 5% din impozitul pe venit încasat la nivelul Bucureștiului să fie repartizat județului Ilfov și a criticat modul în care este gestionat transportul metropolitan.

