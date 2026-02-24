Prima pagină » Actualitate » Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”

Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”

Bianca Dogaru
24 feb. 2026, 22:44, Actualitate

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la declarațiile făcute de Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, dar a spus că nu vrea să transforme disputa într-un schimb public de replici.

Ciucu a precizat că preferă o discuție directă, nu una purtată prin postări pe Facebook sau prin intervenții televizate.

„Suntem colegi de partid. El este președintele Consiliul Județean Ilfov, eu sunt primar general. Îl aștept la niște discuții față în față. Cred că trebuie să ne comportăm responsabil și atunci prefer să nu-i răspund prin postări sau emisiuni,” a declarat Ciucu la B1TV.

Edilul a adăugat că nu dorește „o avalanșă de comunicări” între cei doi, în care fiecare să răspundă public celuilalt.

„Nu vreau să intru într-o avalanșă a comunicărilor dintre noi. El să-mi răspundă mie, eu lui, nu ajungem nicăieri.”

Ciucu a respins ideea că problema ar fi subvenționarea Ilfovului în sine și a explicat că unele linii de transport sunt extinse peste limita necesară, ceea ce încarcă bugetul Capitalei.

„Nu se pune problema să scoatem Ilfovul sau să nu mai subvenționăm transportul. Problema este modul în care este organizat STB-ul,” a mai spus Ciucu.

Declarațiile primarului vin după ce Hubert Thuma a cerut ca 5% din impozitul pe venit încasat la nivelul Bucureștiului să fie repartizat județului Ilfov și a criticat modul în care este gestionat transportul metropolitan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii
23:11
Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii
CONTROVERSĂ Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
23:07
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
INEDIT Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă
22:30
Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”
22:30
Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”
FLASH NEWS Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
22:05
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe