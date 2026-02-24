Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre postura complicată în care se află liderii europeni în ceea ce privește negocierea unei păci în Ucraina, susținând că Bruxelles-ul, de fapt, nu și-ar dori încheierea acestiu conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „În acest moment, dacă s-ar opri războiul, toată narațiunea pe care s-au bazat europenii s-ar duce pe apa sâmbetei”

Analistul Dan Dungaciu susține că, în ciuda declarațiilor și acțiunilor publice, liderii de la Bruxelles ar fi împotriva încheierii focului în Ucraina. El afirmă că războiul în care ar fi fost implicați fără voia lor de către administrația Biden funcționează în acest moment ca un paravan pentru europeni.

„Este clar că în acest moment toate elementele care sunt pe masă sunt pentru continuarea războiului. Și europenii astăzi, când vorbim, ei n-au niciun gând, dacă va depinde într-o măsură de ei, să oprească acest război. Și n-au niciun gând, pentru că în acest moment, dacă s-ar opri războiul, toată narațiunea europeană, construcția europeană, toată narațiunea pe care s-au bazat europenii după ce și-au revenit din șocul obligării de către Biden să intre în război, s-ar duce pe apa sâmbetei.”

Dan Dungaciu: „Europenii au în acest moment toate motivele să continue războiul”

Potrivit profesorului Dan Dungaciu, conflictul actual dintre Rusia și Ucraina reprezintă pentru liderii europeni atât o justificare a crizelor economice, cât și un scut împotriva ascensiunii mișcărilor suveraniste în Europa.