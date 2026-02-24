Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre postura complicată în care se află liderii europeni în ceea ce privește negocierea unei păci în Ucraina, susținând că Bruxelles-ul, de fapt, nu și-ar dori încheierea acestiu conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul Dan Dungaciu susține că, în ciuda declarațiilor și acțiunilor publice, liderii de la Bruxelles ar fi împotriva încheierii focului în Ucraina. El afirmă că războiul în care ar fi fost implicați fără voia lor de către administrația Biden funcționează în acest moment ca un paravan pentru europeni.
„Este clar că în acest moment toate elementele care sunt pe masă sunt pentru continuarea războiului. Și europenii astăzi, când vorbim, ei n-au niciun gând, dacă va depinde într-o măsură de ei, să oprească acest război. Și n-au niciun gând, pentru că în acest moment, dacă s-ar opri războiul, toată narațiunea europeană, construcția europeană, toată narațiunea pe care s-au bazat europenii după ce și-au revenit din șocul obligării de către Biden să intre în război, s-ar duce pe apa sâmbetei.”
Potrivit profesorului Dan Dungaciu, conflictul actual dintre Rusia și Ucraina reprezintă pentru liderii europeni atât o justificare a crizelor economice, cât și un scut împotriva ascensiunii mișcărilor suveraniste în Europa.
„E singura narațiune care îi mai ține în viață, din punct de vedere moral, dacă vreți, din punct de vedere material, pentru că asta e și o protecție împotriva crizelor care se întâmplă astăzi în Europa. Protecția politică pe care o au datorită războiului, toate lucrurile acestea s-ar prăbuși. Europa în acest moment, Bruxelles-ul, Europa mainstream-ului, fără acest război, va trebui să dea seama de foarte multe lucruri. Și de crizele economice, și de crizele politice, să nu mai punem la socoteală presiunea pe suveraniști. Deci ei au în acest moment toate motivele să continue războiul.”