Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare”

Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare”

Serdaru Mihaela
05 feb. 2026, 23:00, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu explică în emisiunea Marius Tucă Show din 5 februarie 2026 de ce un anumit raport pune accent pe alegeri. El leagă acest lucru de un fenomen global în care presa tradițională a fost controlată sau cumpărată, inclusiv în România. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Opoziția și curentele anti-establishment au migrat spre rețelele sociale, devenind principala voce a opoziției, similar cu rolul istoric al Europei Libere sau Vocea Americii. Cristoiu menționează cazul lui Călin Georgescu, care s-a remarcat prin aceste platforme digitale

„De ce în acest raport se insistă mult pe alegeri? Pentru că la ora actuală mai avem un fenomen planetar. Presa oficială, marea presă, a putut fi controlată și cumpărată, și atunci opoziția, curentele împotriva establishmentului, inclusiv la noi, ajung pe rețelele sociale. Să nu uităm de Călin Georgescu cum s-a remarcat” , spune Ion Cristoiu

Critica influenței rusești

În paralel, raportul insistă exagerat pe „fantasmagoria” influenței rusești, folosind narative europene similare. Se subliniază că acest fenomen nu este întâmplător, ci parte a unui control mai larg al discursului public.

„În paralel, și nu întâmplător raportul critică foarte mult fantasmagoria cu influența rusească”, conchide publicistul Ion Cristoiu

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”
23:30
Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”
10:30
Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”
10:00
Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Când americanii aud de scut democratic și controlul statului, aud totalitarism”
08:00
Dan Dungaciu: „Când americanii aud de scut democratic și controlul statului, aud totalitarism”
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum descrie Vladimir Putin relația Rusiei cu China?

Cele mai noi

Trimite acest link pe