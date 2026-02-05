Ion Cristoiu explică în emisiunea Marius Tucă Show din 5 februarie 2026 de ce un anumit raport pune accent pe alegeri. El leagă acest lucru de un fenomen global în care presa tradițională a fost controlată sau cumpărată, inclusiv în România. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Opoziția și curentele anti-establishment au migrat spre rețelele sociale, devenind principala voce a opoziției, similar cu rolul istoric al Europei Libere sau Vocea Americii. Cristoiu menționează cazul lui Călin Georgescu, care s-a remarcat prin aceste platforme digitale

„De ce în acest raport se insistă mult pe alegeri? Pentru că la ora actuală mai avem un fenomen planetar. Presa oficială, marea presă, a putut fi controlată și cumpărată, și atunci opoziția, curentele împotriva establishmentului, inclusiv la noi, ajung pe rețelele sociale. Să nu uităm de Călin Georgescu cum s-a remarcat” , spune Ion Cristoiu

Critica influenței rusești

În paralel, raportul insistă exagerat pe „fantasmagoria” influenței rusești, folosind narative europene similare. Se subliniază că acest fenomen nu este întâmplător, ci parte a unui control mai larg al discursului public.