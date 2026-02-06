Prima pagină » Știri externe » Mariah Carey, moment-surpriză pe San Siro înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026

Mariah Carey, moment-surpriză pe San Siro înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026

Mihai Tănase
06 feb. 2026, 10:40, Știri externe
Celebra cântăreață Mariah Carey a fost surprinsă într-un moment înălțător cântând „Nel blu dipinto di blu” pe stadionul San Siro, în timpul repetițiilor pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Imaginile filmate de spectatori au devenit virale pe rețelele sociale.

Repetițiile pentru ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au oferit deja un moment spectaculos.

Mariah Carey a fost filmată în timp ce interpreta celebra piesă „Nel blu dipinto di blu”, pe stadionul San Siro, în cadrul repetițiilor oficiale, cu doar câteva ore înaintea ceremoniei oficiale de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026, potrivit Rainews.it.

Momentul, surprins de mai mulți spectatori aflați în tribune, a fost filmat cu telefoanele mobile și distribuit rapid pe rețelele de socializare, stârnind entuziasm în rândul fanilor.

Interpretarea melodiei lansate de Domenico Modugno a devenit rapid virală, fiind văzută ca un omagiu adus muzicii italiene, într-un context cu audiență globală.

Cine sunt legendele din lumea muzicii care vor urca pe scenă la deschiderea Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă se anunță una grandioasă, cu o distribuție internațională de excepție. Alături de Mariah Carey, pe scenă sunt așteptate nume importante ale muzicii italiene, precum Andrea Bocelli, Laura Pausini și Ghali.

Narațiunea artistică a serii va fi încredințată vocilor actorilor Pierfrancesco Favino și Sabrina Impacciatore, într-un spectacol care promite să îmbine divertismentul, inovația și participarea colectivă.

Organizatorii pregătesc o producție de amploare, cu o distribuție totală de 1.340 de persoane, dintre care peste 200 de actori, dansatori și artiști, susținuți de aproximativ 950 de operatori tehnici.

Ceremonia de deschidere este gândită ca un eveniment spectaculos, menit să marcheze debutul uneia dintre cele mai așteptate ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

