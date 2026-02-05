Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”

Andrei Rosz
05 feb. 2026, 23:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum investigația americană a fost cu mult peste raportul românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „ În raportul lor, fiecare afirmație este dublată, este documentată, face trimitere la document. Au convocat Tiktok, au avut corespondență… Raportul ăla e zdrobitor, pentru că, repet, ca istoric, are surse. Banii și puterea la dispoziția acestei comisii sunt nelimitate

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit cum investigația americană a fost cu mult peste raportul românesc. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan a preluat, inexplicabil, raportul creat de Alex Florența. Jurnalistul scoate în evidență diferența uriașă dintre raportul românesc și raportul american. Acesta susține că americanii au realizat un raport bine documentat, cu trimiteri la documente care să susțină concluziile. Românii, pe de altă parte, au prezentat un raport cu poze și capturi, adaugă Cristoiu.

„Nicușor Dan, din motive care mie îmi scapă, logice, a preluat un raportul ăla al frizerului, al lui Alex Florența. L-a prezentat peste tot că ar aduce dovezi… Comisia despre care am spus mai devreme, care are bani și investigații. Pentru că cine se uită la documentul ăsta, ia vedeți acolo…. Ia uitați-vă acolo, uitați-vă la ele, la cele două rapoarte. Scurt, stați așa, opriți aici. Ăsta e raportul frizerului. Așa, deci ce  e în el? Ia, uitați. La ei sunt desene. Ăla e raportul lor, al americanilor. În raportul lor, fiecare afirmație este dublată, este documentată, face trimitere la document, că ei au făcut pe cont propriu. Au convocat Tiktok, au avut corespondență… Deci problema este în felul următor, în perioada următoare… Raportul ăla e zdrobitor, pentru că, repet, ca istoric, are surse. Încă o dată, opriți, are surse, vedeți, sunt trimiteri. Când vorbești despre ceva, se face trimitere imediat sursă. Marius, este foarte important, sunt surse ale investigațiilor proprii. Ei au avut corespondență cu Tiktok, cu instagram, cu facebook. Pentru că, încă o dată, banii și puterea la dispoziția acestei comisii sunt infernal față de, mă rog, adică sunt nelimitate. Doi, fiind vorba de Uniunea Europeană, nu de noi, nu-și pot permite, că ei sunt membri ai Congresului, nu-și pot permite să facă ca frizerul (n.r. Alex Florența). Adică, seriozitate absolută. Păi nu, că trebuie să se înțeleagă… Seriozitatea investigației este zdrobitoare. În aceste condiții, noi avem un conflict planetar. ”, a explicat jurnalistul.

