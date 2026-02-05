Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum investigația americană a fost cu mult peste raportul românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „ În raportul lor, fiecare afirmație este dublată, este documentată, face trimitere la document. Au convocat Tiktok, au avut corespondență… Raportul ăla e zdrobitor, pentru că, repet, ca istoric, are surse. Banii și puterea la dispoziția acestei comisii sunt nelimitate ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit cum investigația americană a fost cu mult peste raportul românesc. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan a preluat, inexplicabil, raportul creat de Alex Florența. Jurnalistul scoate în evidență diferența uriașă dintre raportul românesc și raportul american. Acesta susține că americanii au realizat un raport bine documentat, cu trimiteri la documente care să susțină concluziile. Românii, pe de altă parte, au prezentat un raport cu poze și capturi, adaugă Cristoiu.