Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, face o critică satirică și ironică foarte dură asupra dosarului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Publicistul Ion Cristoiu face o critică ironică asupra dosarului lui Călin Georgescu, considerându-l unul dintre cele mai absurde dosare post-Revoluție comparabil cu „Soldatul Svejk” prin nivelul de nonsens și proză incoerentă.

„Dosarul lui Călin Georgescu întrece soldatul Svejk. În materie de proză satirică, dar este involuntară, poate concura cu soldatul Svejk în aberație. Toți procurorii mi-am dat seama că sunt niște prozători ratați” , spune Ion Cristoiu

În esență, Ion Cristoiu tratează dosarul lui Călin Georgescu ca pe o poveste confuză, marcată de absurdități și o proză lipsită de logică.