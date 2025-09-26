Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”

Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”

Serdaru Mihaela
26 sept. 2025, 09:41, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, face o critică satirică și ironică foarte dură asupra dosarului lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Publicistul Ion Cristoiu face o critică ironică asupra dosarului lui Călin Georgescu, considerându-l unul dintre cele mai absurde dosare post-Revoluție comparabil cu „Soldatul Svejk” prin nivelul de nonsens și proză incoerentă.

„Dosarul lui Călin Georgescu întrece soldatul Svejk. În materie de proză satirică, dar este involuntară, poate concura cu soldatul Svejk în aberație. Toți procurorii mi-am dat seama că sunt niște prozători ratați” , spune Ion Cristoiu

În esență, Ion Cristoiu tratează dosarul lui Călin Georgescu ca pe o poveste confuză, marcată de absurdități și o proză lipsită de logică.

„Însă, noi, români, așa, cu faimoasa Curte Constituțională, democrația românească, cum a spune CTP, democrația românească ne-a salvat și a anulat alegerile. În acel moment, potrivit rechizitorului, Călin Georgescu hotărăște să dea o lovitură de stat. Dar la lovitura de stat, rușii nu mai există” , conchide Ion Cristoiu

Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
EXTERNE „Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045
10:24
„Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045
VIDEO Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
10:23
Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
SPORT Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
10:19
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
EXTERNE Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
10:16
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
EXTERNE TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
10:11
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
EXTERNE Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
10:08
Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu