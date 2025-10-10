Ion Cristoiu: „Dronele seamănă mult cu „teroriștii” din decembrie 1989”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat recentele evenimente legate de apariția dronelor în spațiul aerian al mai multor state europene. Acesta a evidențiat surprinderea autorităților în fața acestor incidente și a comparat pericolul perceput al dronelor cu cel al „teroriștilor” din 1989, prezentat în timpul Revoluției Române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu ridică câteva semne de întrebare în privința recentelor evenimente din spațiul european, mai exact apariția unor drone neidentificate în spațiul aerian al Germaniei, Danemarcei, Poloniei și chiar al României. Acesta remarcă, de asemenea, lipsa de informații clare oferite publicului cu privire la aceste drone, care, în opinia sa, ar putea reprezenta un potențial pericol.

„Momentul ei cel mai important, pentru că aici avem un moment deosebit, de aia am și comparat cu teroriștii, îl reprezintă dronele. A început discursul, aproape că îl știu foarte bine, că e jale mare, nenorocire, au venit drone, au zburat deasupra Germaniei, Danemarcei, au fost doborâte în Polonia și a zburat una și deasupra noastră, deși domnul Nicușor Dan a vrut să o pipăie, dacă ați observat, că așa am înțeles.”

Ion Cristoiu: „În decembrie 1989 m-a interesat fenomenul terorist, o diversiune creată de noua putere și întreținută de presă”

Cristoiu face o paralelă între aceste evenimente recente și „diversiunea teroristă” folosită în 1989, când, spune el, presa și autoritățile au contribuit la crearea unei stări de panică în societatea românească.