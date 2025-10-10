Ion Cristoiu: „Dronele seamănă mult cu „teroriștii” din decembrie 1989”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat recentele evenimente legate de apariția dronelor în spațiul aerian al mai multor state europene. Acesta a evidențiat surprinderea autorităților în fața acestor incidente și a comparat pericolul perceput al dronelor cu cel al „teroriștilor” din 1989, prezentat în timpul Revoluției Române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu ridică câteva semne de întrebare în privința recentelor evenimente din spațiul european, mai exact apariția unor drone neidentificate în spațiul aerian al Germaniei, Danemarcei, Poloniei și chiar al României. Acesta remarcă, de asemenea, lipsa de informații clare oferite publicului cu privire la aceste drone, care, în opinia sa, ar putea reprezenta un potențial pericol.
„Momentul ei cel mai important, pentru că aici avem un moment deosebit, de aia am și comparat cu teroriștii, îl reprezintă dronele. A început discursul, aproape că îl știu foarte bine, că e jale mare, nenorocire, au venit drone, au zburat deasupra Germaniei, Danemarcei, au fost doborâte în Polonia și a zburat una și deasupra noastră, deși domnul Nicușor Dan a vrut să o pipăie, dacă ați observat, că așa am înțeles.”
Cristoiu face o paralelă între aceste evenimente recente și „diversiunea teroristă” folosită în 1989, când, spune el, presa și autoritățile au contribuit la crearea unei stări de panică în societatea românească.
„În decembrie 1989, pe mine m-a interesat nu fenomenul debarcării lui Ceaușescu, ci fenomenul terorist, care s-a creat printr-o diversiune pusă la cale de puterea care ajunsese atunci, o diversiune întreținută de presa respectivă. Dronele seamănă foarte mult cu teroriștii. De ce? Pentru că și atunci teroriștii erau atribuiți lui Ceaușescu, dar nu era nicio dovadă. Și aici a fost șocul.
Deci noi avem o țară, Germania. Și deodată, deasupra acestei Germanii, cu care au declanșat două războaie mondiale și la un moment dat ar asculta toată Europa, atenție, știrea este: apar niște drone. O chestie stranie. Eu, dacă aș fi fost cetățean german, m-aș fi neliniștit. Cum adică au apărut dronele? Dronele sunt niște obiecte zburătoare periculoase. Ei nu ne spun cum au intrat. Deci, încă o dată, au apărut brusc. Și mult mai interesant este că dispar brusc. Bine, am înțeles că i-a luat prin surprindere. În acest moment, înseamnă că ei sunt mai slabi decât rușii din narațiunile Occidentului. Adică, dacă dronele zboară și ei nu știu cine, nu se interesează ce sunt, dacă sunt de spionaj, dacă sunt militare, dacă sunt artistice, dacă nu au fost lansate de Nicușor Dan ca să-i filmeze.”