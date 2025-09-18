Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Este foarte greu să iei oamenilor ceea ce au dobândit cu GREUTATE”

Ion Cristoiu: „Este foarte greu să iei oamenilor ceea ce au dobândit cu GREUTATE”

Malina Maria Fulga
18 sept. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația protestelor masive din Franța și despre contextul care a dus la acestea. El a comparat măsurile de austeritate impuse de guvernul francez cu mandatul de austeritate promovat de guvernul Bolojan. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Franța este un stat de protecție socială de la Napoleon încoace”

Ion Cristoiu explică cum măsurile de austeritate ale guvernului francez au dus la situația actuală, marcată de proteste violente în Franța. Acesta spune că propunerile guvernului de a elimina anumite măsuri de protecție socială au revoltat electoratul, fiind vorba de drepturi câștigate de mult timp, la care cetățenii nu sunt dispuși să renunțe.

„În Franța s-a întâmplat un lucru care arată cât de nevolnici sunt toți, în frunte cu Macron. Ei au probleme cu deficitul bugetar. Și atunci l-au luat pe Bayrou, care era premier de doi lei, ca și cu Bolojan. Adică reprezintă un partid minoritar în Parlament. A venit în vară și a zis: noi facem un plan de austeritate. Planul prevedea, printre altele, că acum am înțeles că noul premier dă înapoi, să le ia foarte multe lucruri din protecția socială. Franța este un stat de protecție socială de la Napoleon încoace. Doi, este foarte greu într-o societate civilizată, nu cum e a noastră, să iei omului ceva dobândit, chiar dacă l-a dobândit pe nedrept. Trei, felul în care au vrut să ia a fost arogant. Bayrou, în loc să treacă prin Parlament această lege, a fost prin asumarea răspunderii.”

Cristoiu face o paralelă între situația guvernului francez și cea a guvernului român, care a venit, la rândul său, cu un val de tăieri și restructurări. El subliniază că principala problemă, în ambele cazuri, este lipsa de transparență a partidelor aflate la guvernare, care nu au informat electoratul, în timpul campaniei, despre măsurile ce urmau să fie luate pentru reducerea deficitului bugetar.

„Mult mai grav, poți să iei asemenea măsuri, dar le iei când ai câștigat alegerile. Dar câștigi alegerile cu această temă. Problema este că structura Parlamentului, așa cum e, partidele sunt axate pe protecție socială. În campania electorală, un partid spunea: băi, români, uite ce se întâmplă, avem deficit bugetar, eu vă propun austeritate. Și ei îl votau. N-au propus nicio secundă asta.”

