Ion Cristoiu: „Este o exagerare a nevolniciei lui Dan care mă pune pe gânduri. Mă gândesc că poate joacă teatru”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat modul în care președintele Nicușor Dan răspunde la întrebări delicate. Publicistul a spus că este pus pe gânduri de aparentele stângăcii ale șefului statului și se întreabă dacă acestea nu fac parte dintr-un joc calculat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a spus că nu poate trece ușor peste modul în care președintele s-a raportat la subiectul dronelor. El a sugerat că răspunsurile pot fi interpretate ca dovadă de nepregătire.

Ion Cristoiu: „E o exagerare a nevolniciei lui care pe mine mă pune pe gânduri”

Publicistul a dat două exemple din interviu pentru a susține ipoteza sa. Primul a fost legat de răspunsul referitor la dronă.

„E o exagerare a nevolniciei lui care pe mine mă pune pe gânduri. Și sunt obligat, ca vulpoi al presei să spun: păi, da’ dacă nu e? Dacă joacă teatru? El dacă o face pe prostul în mod genial? Două exemple din interviu. Atenție. Este întrebat de dronă. Da, e clar că drona era ucraineană, de aia n-au doborât-o. Că dacă o doborau, o vedea. Problema este că pus în fața acestei întrebări, dacă era înarmată sau nu, el a ieșit printr-o prostie.”, afirmă Cristoiu.

Tusk a propus o zonă de excludere aeriană

Al doilea exemplu dat de Cristoiu a fost legat de propunerea premierului polonez Donald Tusk privind o zonă de excludere aeriană în Ucraina, aproape de graniță. El a arătat că răspunsul lui Nicușor Dan a fost unul superficial.