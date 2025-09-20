Ion Cristoiu: „Este o exagerare a nevolniciei lui Dan care mă pune pe gânduri. Mă gândesc că poate joacă teatru”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat modul în care președintele Nicușor Dan răspunde la întrebări delicate. Publicistul a spus că este pus pe gânduri de aparentele stângăcii ale șefului statului și se întreabă dacă acestea nu fac parte dintr-un joc calculat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu a spus că nu poate trece ușor peste modul în care președintele s-a raportat la subiectul dronelor. El a sugerat că răspunsurile pot fi interpretate ca dovadă de nepregătire.
Publicistul a dat două exemple din interviu pentru a susține ipoteza sa. Primul a fost legat de răspunsul referitor la dronă.
„E o exagerare a nevolniciei lui care pe mine mă pune pe gânduri. Și sunt obligat, ca vulpoi al presei să spun: păi, da’ dacă nu e? Dacă joacă teatru? El dacă o face pe prostul în mod genial? Două exemple din interviu. Atenție. Este întrebat de dronă. Da, e clar că drona era ucraineană, de aia n-au doborât-o. Că dacă o doborau, o vedea. Problema este că pus în fața acestei întrebări, dacă era înarmată sau nu, el a ieșit printr-o prostie.”, afirmă Cristoiu.
Al doilea exemplu dat de Cristoiu a fost legat de propunerea premierului polonez Donald Tusk privind o zonă de excludere aeriană în Ucraina, aproape de graniță. El a arătat că răspunsul lui Nicușor Dan a fost unul superficial.
„Polonezii, nu polonezii, Tusk, a propus, după tărăboiul cu dronele, care a fost sigur o diversiune, în preajma graniței, pe o anumită distanță, în interiorul Ucrainei, să se facă non-fly. Adică, o zonă în care să nu se zboare. Păi da, dar din care tu, din Polonia, tragi în drone care sunt rusești deasupra Ucrainei, da? Rușii, bineînțeles, că au reacționat, cum adică, stai puțin… Deja este intrare în război, nu e vorba de teritoriul tău, da? A fost întrebat el. M-a pus pe gânduri răspunsul lui. A zis: «Nu m-am gândit, dar răspunsul meu e nu».”, spune Cristoiu.