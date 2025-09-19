Ion Cristoiu: „S-a stabilit de pe 6 decembrie că Nicușor Dan va deveni un președinte conservator”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre felul în care președintele Nicușor Dan se prezintă în spațiul public. Publicistul a spus că nu poate crede că neajunsurile afișate sunt reale și crede că totul ar putea fi parte dintr-un rol bine jucat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a subliniat că portretul președintelui pare caricatural și necredibil. Acest lucru îl face să se întrebe dacă nu este vorba despre o strategie de imagine. El a făcut comparații cu personaje literare și a spus că o asemenea „joacă” ar putea ascunde altceva.

Ion Cristoiu: „Eu nu cred că un om poate fi atât de prost”

Publicistul a spus că, în opinia lui, președintele nu poate fi atât de nepregătit precum pare. El a sugerat că există posibilitatea ca Nicușor Dan să joace un rol.

„Eu nu cred că un om poate fi atât de prost, nu cred. Nu cred. E caricatural, e ceva, o exagerare. În tot ceea ce face el. Adică, ca personaj, nu e credibil. În tot ceea ce face el. Ori este, așa cum ziceți voi, dar ne vom convinge, ori dă-mi voie să nu cred. Ca scriitor, eu n-aș putea să cred în acest personaj. Pentru că sunt și personaje care o fac, Dănilă Prepeleac, pe proștii. Pentru că a făcut-o pe prostul și îl aduce pe Lazurcă. Pentru că Lazurcă este mai bun decât Mihai Neamțu pe conservatorism. Eu am spus că există în proza clasică personaj care de la început e prost, e prost până la final. Păi și dacă joacă așa de bine teatru, are o față ascunsă pe care o vom vedea peste o lună, două.”, afirmă Cristoiu.

S-a pariat pe Nicușor Dan

Cristoiu a vorbit și despre felul în care „sistemul” ar fi pariat pe Nicușor Dan, în detrimentul altor candidați. El a spus că această alegere poate indica o strategie mult mai amplă.