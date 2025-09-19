Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „S-a stabilit de pe 6 decembrie că Nicușor DAN va deveni un președinte conservator”

Alexandra Anton
19 sept. 2025, 08:45, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre felul în care președintele Nicușor Dan se prezintă în spațiul public. Publicistul a spus că nu poate crede că neajunsurile afișate sunt reale și crede că totul ar putea fi parte dintr-un rol bine jucat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu a subliniat că portretul președintelui pare caricatural și necredibil. Acest lucru îl face să se întrebe dacă nu este vorba despre o strategie de imagine. El a făcut comparații cu personaje literare și a spus că o asemenea „joacă” ar putea ascunde altceva.

Ion Cristoiu: „Eu nu cred că un om poate fi atât de prost”

Publicistul a spus că, în opinia lui, președintele nu poate fi atât de nepregătit precum pare. El a sugerat că există posibilitatea ca Nicușor Dan să joace un rol.

„Eu nu cred că un om poate fi atât de prost, nu cred. Nu cred. E caricatural, e ceva, o exagerare. În tot ceea ce face el. Adică, ca personaj, nu e credibil. În tot ceea ce face el. Ori este, așa cum ziceți voi, dar ne vom convinge, ori dă-mi voie să nu cred. Ca scriitor, eu n-aș putea să cred în acest personaj. Pentru că sunt și personaje care o fac, Dănilă Prepeleac, pe proștii. Pentru că a făcut-o pe prostul și îl aduce pe Lazurcă. Pentru că Lazurcă este mai bun decât Mihai Neamțu pe conservatorism. Eu am spus că există în proza clasică personaj care de la început e prost, e prost până la final. Păi și dacă joacă așa de bine teatru, are o față ascunsă pe care o vom vedea peste o lună, două.”, afirmă Cristoiu.

S-a pariat pe Nicușor Dan

Cristoiu a vorbit și despre felul în care „sistemul” ar fi pariat pe Nicușor Dan, în detrimentul altor candidați. El a spus că această alegere poate indica o strategie mult mai amplă.

„Eu, dacă eram la sistem, făceam în felul următor. Scoteam un progresist și, de fapt, el nu era progresist. Urmau să se anuleze alegerile, da? Este clar că s-a pariat pe el. Nu pe Lasconi, nu pe Ciolacu. Faptul că s-a pariat pe el, avem două posibilități. Sau aia din sistem sunt idioți absolut, sau aia din sistem au zis: „bă, avem unul numit Călin Georgescu care ne-a dat un semnal că românii sunt cum sunt.”, spune Cristoiu.

