Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la reînarmare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își prezintă concluziile în urma întâlnirii de la Alaska dintre Trump și Putin. Acesta este de părere că discuțiile nu s-au soldat cu niciun rezultat pozitiv, lucru vizibil atât în cazul Rusiei, care continuă atacurile, cât și în cazul Ucrainei, care continuă înarmarea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu critică lipsa de rezultate în urma întâlnirii dintre liderii internaționali de la Casa Albă. Inițial, întâlnirea a fost privită cu optimism, în speranța unor negocieri privind oprirea conflictului din Ucraina. Însă, după cum spune Cristoiu, situația a rămas în același punct. De asemenea, Cristoiu este de părere că inițiativa puterilor europene de a sprijini înarmarea Ucrainei nu va duce decât la continuarea și perpetuarea conflictului.
„După toate aceste vorbe, n-a rămas cu nimic. Ce s-a întâmplat de atunci pe teren? Rusia continuă să atace, Zelenski continuă să bată câmpii, occidentalii continuă să spună prostii. Cum să spui că Rusia să accepte să vină trupe germane la granița ei? Cum să accepte? Se făceau acorduri bilaterale, între America și fiecare țară din Europa. Dar de ce trebuie să am trupe acolo? Sunt nebuni? În cazul în care ăla ataca, șase state trimiteau avioane și bombardau Moscova. Eu credeam că Ucraina vrea să facă pace, ca să fie ca Singapore, să văruiască, să fie modernă. Nu de altceva. De mult vreau să mă duc la Kiev, dar nu vreau într-o țară militarizată. Eu vreau să mă duc acolo, să fie ca în Singapore. Omul, în loc să ceară bani pentru reconstrucție, cere pentru înarmare.”