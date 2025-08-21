Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la reînarmare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își prezintă concluziile în urma întâlnirii de la Alaska dintre Trump și Putin. Acesta este de părere că discuțiile nu s-au soldat cu niciun rezultat pozitiv, lucru vizibil atât în cazul Rusiei, care continuă atacurile, cât și în cazul Ucrainei, care continuă înarmarea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu critică lipsa de rezultate în urma întâlnirii dintre liderii internaționali de la Casa Albă. Inițial, întâlnirea a fost privită cu optimism, în speranța unor negocieri privind oprirea conflictului din Ucraina. Însă, după cum spune Cristoiu, situația a rămas în același punct. De asemenea, Cristoiu este de părere că inițiativa puterilor europene de a sprijini înarmarea Ucrainei nu va duce decât la continuarea și perpetuarea conflictului.