Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”

Malina Maria Fulga
26 sept. 2025, 10:10, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat un fragment extras din rechizitoriul întocmit împotriva lui Călin Georgescu, susținând că acuzațiile aduse acestuia, dar și lui Hotărâiu Potra, privind tentativa de lovitură de stat, ar fi neîntemeiate din cauza lipsei dovezilor concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu este de părere că dovezile aduse împotriva lui Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt lipsite de esență și că nu sunt suficient de puternice pentru a-i acuza pe cei doi de tentativă de lovitură de stat.

„Eu am citit cele 320 și le-am citit ca un critic literar. Să vedem ce vrea autorul. Și zice așa: „Lovitura de stat urma să fie dată pe 8 decembrie, când era al doilea tur anulat. Pe 7 decembrie, de la ora 10 și ceva, se întâlnește Călin Gheorghescu la un centru de echitație cu Potra, care venise special pentru asta.” Și hotărăsc într-o oră lovitura de stat. Păi, Potra era în străinătate, cum au hotărât?”

De asemenea, Cristoiu pune sub semnul întrebării eficiența serviciilor secrete, dat fiind faptul că acestea nu au reușit să intercepteze conversații incriminatorii sau dovezi clare ale legăturilor acestora cu Rusia.

„Dar nu-mi spune mie că SRI-ul nu știa că e omul rușilor. Că, dacă nu știa, să se desființeze. Logic, l-au pus sub observație, că era periculos. L-au ascultat și, în plus, cei de la SRI puteau să pună microfoane acolo. Sau să o racoleze pe nevasta lui ăla. Nu există nicio înregistrare, nici în care ăsta să spună la telefon, să-l sune pe Potra: „Băi, eu dau lovitură de stat.” Nu există. De ce? Au fost înregistrați, dar nu e nicio probă. Și atunci, întrebarea este, de unde știu ei că au vrut să dea?”

Ca principală probă ar fi fost invocată declarația unei persoane care, susține Cristoiu, nu dovedește că cei doi puneau la cale o lovitură de stat.

„Totul se bazează pe mărturia nevestei arabului, care atâta spune. Nu spune că i-am auzit discutând de lovitură de asta: „În momentul în care am intrat eu să le dau ceai, ei au încetat să mai vorbească între ei.” Dar eu îi spun domnului autor următorul lucru, dacă sunt doi bărbați, discută și intră o femeie și ei tac, poate vorbeau despre fundul ei.”

