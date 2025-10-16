Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Îi rog pe cei care se ocupă de NICUȘOR DAN să îl actualizeze”

Malina Maria Fulga
16 oct. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat numirea miniștrilor în actualul guvern. El l-a vizat și pe președintele Nicușor Dan, afirmând că acesta ar acționa ca o marionetă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu critică modul în care au fost făcute numirile în poziții cheie în stat, precum Ministerul de Externe, susținând că persoana numită în această funcție nu ar avea pregătirea necesară. De asemenea, el afirmă că președintele Nicușor Dan nu abordează problemele reale ale României în politica externă, concentrându-se excesiv pe subiectul influenței rusești. Cristoiu sugerează că președintele Dan ar acționa, de fapt, ca o marionetă, primind teme impuse pentru a devia atenția publică de la problemele reale ale țării.

„S-a făcut guvernul, în țara asta nu există unul, la servicii, la armată, la guvern, Grindeanu, fratele lui Grindeanu, iubita lui Grindeanu, care zice: „Domnul Nicușor Dan, nu merge.” Putea să-i dea pentru USR, putea să se ocupe de buburuze. Ea nici nu voia. Cum să-i dai Ministerul de Externe unei tipe care este total analfabetă în materie de politică externă. Călin Georgescu avea o temă. La ora actuală, Ungaria are cel mai mare zăcământ, diplomația. Noi nu avem, nu ne mișcăm deloc. Că ăla m-a înnebunit cu rușii. Rog pe cei care se ocupă de robotul, Nicușor Dan, de aplicație, updatați‑l. Dacă o să vezi, lui îi apare câte o chestie în cap. A fost cu țevile. Acum e cu rușii. Las-o un pic în plan secund. Ocupă‑te de Turcia, de Serbia, de Ungaria. E periculos, dar el, încă o dată, nu le gândește, vine din când în când cineva, dar are un chip și uită aceștia să‑l schimbe.”

 

