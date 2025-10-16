Ion Cristoiu: „Îi rog pe cei care se ocupă de Nicușor Dan să îl actualizeze”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat numirea miniștrilor în actualul guvern. El l-a vizat și pe președintele Nicușor Dan, afirmând că acesta ar acționa ca o marionetă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu critică modul în care au fost făcute numirile în poziții cheie în stat, precum Ministerul de Externe, susținând că persoana numită în această funcție nu ar avea pregătirea necesară. De asemenea, el afirmă că președintele Nicușor Dan nu abordează problemele reale ale României în politica externă, concentrându-se excesiv pe subiectul influenței rusești. Cristoiu sugerează că președintele Dan ar acționa, de fapt, ca o marionetă, primind teme impuse pentru a devia atenția publică de la problemele reale ale țării.