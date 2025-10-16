Ion Cristoiu: „Îi rog pe cei care se ocupă de Nicușor Dan să îl actualizeze”

„S-a făcut guvernul, în țara asta nu există unul, la servicii, la armată, la guvern, Grindeanu, fratele lui Grindeanu, iubita lui Grindeanu, care zice: „Domnul Nicușor Dan, nu merge.” Putea să-i dea pentru USR, putea să se ocupe de buburuze. Ea nici nu voia. Cum să-i dai Ministerul de Externe unei tipe care este total analfabetă în materie de politică externă. Călin Georgescu avea o temă. La ora actuală, Ungaria are cel mai mare zăcământ, diplomația. Noi nu avem, nu ne mișcăm deloc. Că ăla m-a înnebunit cu rușii. Rog pe cei care se ocupă de robotul, Nicușor Dan, de aplicație, updatați‑l. Dacă o să vezi, lui îi apare câte o chestie în cap. A fost cu țevile. Acum e cu rușii. Las-o un pic în plan secund. Ocupă‑te de Turcia, de Serbia, de Ungaria. E periculos, dar el, încă o dată, nu le gândește, vine din când în când cineva, dar are un chip și uită aceștia să‑l schimbe.”