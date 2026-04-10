Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum războaiele în America au fost pornite de președinți ipocriți care nu și le-au asumat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Trump îi spune direct că e fake news. În toate conferințele lui Trump, el este și haios. Totuși, jurnaliștii simt că el nu îi urăște. Adică, la un moment dat, chiar și lor le place. Chiar când îi spune fake news, tu ești de la CNN… Chiar te bucuri. Nu e vorba despre ce spune. E vorba că are și această chestiune de one man show. Și improvizează foarte mult.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Trump este lipsit de ipocrizie. Acesta a început prin a spune că oamenii politici sunt adesea ipocriți. Jurnalistul susține că într-o conferință de presă, un politician când simte că un jurnalist e tendențios, tace și îi zâmbește. Trump, pe de altă parte, îi confruntă pe jurnaliști, spunându-le chiar când dau un fake news (n.r. știre falsă, dezinformare). Cristoiu susține că jurnaliștii simt că Trump nu îi urăște, ceea ce face mai plăcută discuția.