Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”

Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

 În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu discută despre dezinformare. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu discută ideea de „dezinformare” ca acțiune conștientă și coordonată. El pune două întrebări simple: cine o face și în ce scop.

„Așa cum o prezintă ei, este o acțiune conștientă și coordonată. Două întrebări sunt: cine face acțiunea coordonată și conștientă — o forță, serviciul, puterea străină sau privată? Și a doua întrebare: în ce scop se face dezinformarea respectivă”, întreabă jurnalistul

Ion Cristoiu: „Pacienții vin și cred că știu mai bine, dar nu este o acțiune conștientă”

Se discută și despre medici și pacienți. Medicii spun că pacienții vin cu informații de pe internet. Cristoiu arată că aceste informații nu sunt neapărat coordonate.

„Dacă citești pe internet, este o mare problemă. A spus și Adrian Marinescu că o mare problemă pentru medici, la ora actuală, este că pacienții vin și cred că știu ei mai bine. Marinescu spune că nu este o acțiune conștientă” , spune Ion Cristoiu

Rusia și războiul informațional

În discuție apare și influența externă, inclusiv Rusia. Cristoiu spune că unele mesaje pot coincide cu interese politice. Totuși, asta nu înseamnă că au fost create intenționat.

„E Rusia. Și în ce constă dezinformarea ei? Dacă în presă apare ideea că el nu numește premierul de o lună și că din cauza asta România se duce de râpă, este dezinformare? Da, poate că această aserțiune, această campanie, coincide cu interesul Rusiei” , conchide jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
06:00
Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România este imună la Nicușor Dan”
23:00
Ion Cristoiu: „România este imună la Nicușor Dan”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”
22:30
Ion Cristoiu: „Acțiunea de ieri de la Cotroceni nu a fost inițiativa lui Nicușor. A venit consiliera lui, i-a povestit despre ONG-ul ei, a construit un eveniment și președintele a aprobat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dezinformez de dimineața până seara. Unii mătură, eu dezinformez”
22:00
Ion Cristoiu: „Dezinformez de dimineața până seara. Unii mătură, eu dezinformez”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 mai, de la ora 20.00
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Eugen Tomac nu e un tehnocrat și nici un personaj politic puternic. El este liderul unui partid care a luat la alegeri sub 1%”
08:30
Crin Antonescu: „Eugen Tomac nu e un tehnocrat și nici un personaj politic puternic. El este liderul unui partid care a luat la alegeri sub 1%”
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Unde găsim cea mai frumoasă plajă din Europa? Nu este nici în Spania, nici în Italia sau Grecia!
FLASH NEWS Raed Arafat anunță primele măsuri după incidentul cu drona de la Galați: Am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi
07:21
Raed Arafat anunță primele măsuri după incidentul cu drona de la Galați: Am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi
ACTUALITATE 29 Mai, calendarul zilei: Adrian Paul împlinește 67 de ani, Annette Bening face 68
07:15
29 Mai, calendarul zilei: Adrian Paul împlinește 67 de ani, Annette Bening face 68
VIDEO Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
07:08
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
VIDEO EXCLUSIV Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață
06:00
Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
05:00
Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
BREAKING NEWS O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate
04:30
O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate

Cele mai noi

Trimite acest link pe