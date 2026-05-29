Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că Nicușor Dan nu are nicio șansă să ajungă la Casa Albă și să facă o poză cu Trump. Acesta spune că România nu este importantă pentru Administrația SUA. Jurnalistul afirmă Administrația Trump are alte priorități.
„Și cu America, nu am auzit… Încă o dată poți, să faci contract de consultanță o firmă chiar în America, ca să ai pile la nu știu ce… Deoarece Rubio nu te știe. Cum să facă statul român, administrația prezidențială, o firmă cu un avocat care se duce la Trump și îi spune… El știe. Părerea mea este și se va confirma: Nu există nicio șansă să aibă loc o întâlnire între Trump și Nicușor Dan. Trebuie să fie poze, da? De ce? Nu pentru că Donald Trump nu știe cine e România… Pentru că el îl invită pe Bibi. Dacă ne atacă rușii poate că îl invită. La ora actuală, România, nu că nu e importantă… În politica externă a Americii, România este acolo… Donald Trump nu invită, nu pentru că România nu există sau nu e importantă. În politica actuală a Administrației Americane, nu este interesul. Primește Iranul, Libanul, nu pe noi. Și atunci firma această de Lobby care este o firmă de…”, a declarat jurnalistul.