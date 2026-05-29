Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Americanii au anunțat oficial că-și retrag submarinele și soldații din spațiul european. Reprezintă cea mai mare victorie a Rusiei după Războiul Rece”

Dan Dungaciu: „Americanii au anunțat oficial că-și retrag submarinele și soldații din spațiul european. Reprezintă cea mai mare victorie a Rusiei după Războiul Rece”

Alexandra Anton Marinescu
Dan Dungaciu: „Americanii au anunțat oficial că-și retrag submarinele și soldații din spațiul european. Reprezintă cea mai mare victorie a Rusiei după Războiul Rece”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat contextul geopolitic actual și efectele pe care retragerea unor capabilități militare americane din Europa le poate avea asupra continentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Tucă a adus în discuție legătura dintre un ONG și Administrația Prezidențială.

„Problema este că acest ONG, vorba lui Iohannis, să-i fie numele amintit și multă sănătate, se află sub patronajul președinției României. Iar unul dintre cei trei care au înființat acest ONG este o doamnă, am înțeles, este consilierea lui Nicușor Dan pe probleme de securitate.”, a spus moderatorul.

Dan Dungaciu: „Se schimbă lumea strategică”

Dan Dungaciu a afirmat că anunțurile făcute de Statele Unite reprezintă o schimbare istorică pentru securitatea europeană.

„Americanii au anunțat oficial că își retrag submarinele, bombardierele din spațiul european. E o vrie totală în spațiul european.”, spune el.

Sociologul consideră că această decizie va modifica profund arhitectura de securitate de pe continent.

„Asta este cea mai mare modificare strategică și, din păcate, cea mai mare victorie strategică a Rusiei după Războiul Rece.”, afirmă acesta.

Invitatul a spus că transformările despre care se vorbea de ani de zile au început deja să devină realitate.

„Se schimbă lumea strategică. Pentru că ce vorbeam noi înainte, și noi am vorbit de multe ori despre asta, acum se întâmplă sub ochii noștri.”, afirmă Dungaciu.

România traversează acest moment fără guvern

Profesorul a criticat și instabilitatea politică internă. El spune că România intră într-o perioadă extrem de complicată fără un executiv stabil.

„În acest moment, care e istoric și va intra în istorie ca o schimbare majoră strategică, noi n-avem guvern.”, spune Dungaciu.

Profesorul a sugerat că lipsa unei conduceri stabile și a unor decizii rapide poate afecta capacitatea României de a reacționa într-un context internațional tot mai tensionat.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
11:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
10:30
Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Administrația SUA și-a dat seama că administrația Dan nu are nicio legătură cu trumpismul”
09:30
Dan Dungaciu: „Administrația SUA și-a dat seama că administrația Dan nu are nicio legătură cu trumpismul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
09:00
Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
08:30
Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „După un an cu Nicușor Dan președinte, victime au ajuns să se dea chiar alegătorii lui”
08:00
Crin Antonescu: „După un an cu Nicușor Dan președinte, victime au ajuns să se dea chiar alegătorii lui”
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele flori se închid noaptea?
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
11:05
Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
FLASH NEWS De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
10:58
De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
FLASH NEWS Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
10:57
Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
FLASH NEWS Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
10:35
Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
HOROSCOP Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”
10:29
Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”
FLASH NEWS Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
10:18
Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe