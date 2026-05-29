Dan Dungaciu: „Americanii au anunțat oficial că-și retrag submarinele și soldații din spațiul european. Reprezintă cea mai mare victorie a Rusiei după Războiul Rece”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat contextul geopolitic actual și efectele pe care retragerea unor capabilități militare americane din Europa le poate avea asupra continentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Tucă a adus în discuție legătura dintre un ONG și Administrația Prezidențială.

„Problema este că acest ONG, vorba lui Iohannis, să-i fie numele amintit și multă sănătate, se află sub patronajul președinției României. Iar unul dintre cei trei care au înființat acest ONG este o doamnă, am înțeles, este consilierea lui Nicușor Dan pe probleme de securitate.”, a spus moderatorul.

Dan Dungaciu: „Se schimbă lumea strategică”

Dan Dungaciu a afirmat că anunțurile făcute de Statele Unite reprezintă o schimbare istorică pentru securitatea europeană.

„Americanii au anunțat oficial că își retrag submarinele, bombardierele din spațiul european. E o vrie totală în spațiul european.”, spune el.

Sociologul consideră că această decizie va modifica profund arhitectura de securitate de pe continent.

„Asta este cea mai mare modificare strategică și, din păcate, cea mai mare victorie strategică a Rusiei după Războiul Rece.”, afirmă acesta.

Invitatul a spus că transformările despre care se vorbea de ani de zile au început deja să devină realitate.

„Se schimbă lumea strategică. Pentru că ce vorbeam noi înainte, și noi am vorbit de multe ori despre asta, acum se întâmplă sub ochii noștri.”, afirmă Dungaciu.

România traversează acest moment fără guvern

Profesorul a criticat și instabilitatea politică internă. El spune că România intră într-o perioadă extrem de complicată fără un executiv stabil.

„În acest moment, care e istoric și va intra în istorie ca o schimbare majoră strategică, noi n-avem guvern.”, spune Dungaciu.

Profesorul a sugerat că lipsa unei conduceri stabile și a unor decizii rapide poate afecta capacitatea României de a reacționa într-un context internațional tot mai tensionat.