Andrei Rosz
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat. Stă într-o încăpere la Jandarmeria Română”
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a hotărât să-l aducă în țară pe Ghica, dar nici după 6 luni nu l-a înmormântat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A venit Ghica, care știi că nici acuma nu e înmormântat. Lasă faptul că el nici acuma nu e înmormântat. Este într-o încăpere într-o jandarmerie, i-au pregătit deja… Știu, că m-am interesat… I-au făcut un monument și trebuie să fie înmormântat sub monumentul ăla, la Palatul Culturii. Și de ce nu îl înmormântează? Pentru că nu au aprobare de la arheologie, că sunt niște pietre acolo.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan a hotărât să-l aducă în țară pe Ghica, dar nici după 6 luni nu l-a înmormântat. Acesta a început prin a spune că motivul pentru care nu a putut fi înmormântat domnitorul este că nu există un aviz arheologic. Jurnalistul susține că cea mai mare problemă nu este că nu a fost înmormântat Ghica. Acesta menționează că Nicușor Dan ar fi trebuit să continue să aducă personalități istorice înapoi în țară.

„Dar cea mai tare este asta cu domnitorul… Că eu sunt serios… A venit Ghica, care știi că nici acuma nu e înmormântat. Un Domn Ghica, care a fost ultimul Domn al Moldovei… Ghica, mă rog, a murit în străinătate, s-a sinucis și l-au adus în România. Mă rog, că l-a adus în România… L-au adus pe Carol al II-lea și pe Lupeasca (n.r. Elena Lupescu). Problema este că au făcut la Cotroceni o ceremonie. I-a zis bine ai venit, Măria Ta. Lasă faptul că el nici acuma nu e înmormântat. Este într-o încăpere într-o jandarmerie, i-au pregătit deja… Știu, că m-am interesat… I-au făcut un monument și trebuie să fie înmormântat sub monumentul ăla, la Palatul Culturii. Și de ce nu îl înmormântează? Pentru că nu au aprobare de la arheologie, că sunt niște pietre acolo. A ținut un discurs în care rezultă cam așa, dar nu era făcut de el, că modernizarea României nu a fost făcută o dată cu 1859, care era interesantă ca teză… Sunt mulți care spun că noi ne-am modernizat târziu. Și a zis bă, ăsta a venit cu o revoluție în gândirea noastră. Bă, noi suntem de pe la 1812, începem modernizarea, ceea ce așa și este. Mă așteptam să se ocupe în continuare de înmormântarea ăluia și apoi să mai facă ceva, să mai aducă și alte personalități în țară. Nu mai face nimic…”, a explicat jurnalistul.

