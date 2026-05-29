Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat cum în 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanilor externi, iar acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării.
„Aș adăuga ceva. În anii 50 se trăia pe rupte din lupta împotriva dușmanului extern. Acum se trăiește… În anii 90 din lupta împotriva… Acum se trăiește cu dezinformarea. Niște șmecheri, că de aici avem scandal, fac un ONG. Poate scoatem noi paralele. Păi nu putem să scoatem paralele. Păi ne ocupăm de dezinformare… Tu mi-ai dat o veste bună. Mi-a spus cineva că eu nu sunt prezentat în conferința de la Cotroceni și eram chiar trist. Spune-mi și mie un an în care tu nu ai fost acuzat că faci jocurile cuiva? Eu nu sunt atât de îngrijorat ca tine. Sunt sătul. Din anii 90 sunt etichetat. Nici nu mai știu…”, a explicat jurnalistul.