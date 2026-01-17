Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „În relația dintre America și Europa, Europa de Vest este o mare fisură”

Ion Cristoiu: „În relația dintre America și Europa, Europa de Vest este o mare fisură”

Malina Maria Fulga
17 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre fisura apărută în cadrul NATO între anumite țări europene și SUA, în contextul declarațiilor lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că între statele europene membre NATO și SUA ar fi apărut o fisură. De vină ar fi, spune el, statele din Europa de Vest, precum Franța sau Marea Britanie, care și-au prezentat dezacordul clar privind anexarea Groenlandei de către Statele Unite.

„Între America și liderii europeni, Europa de Vest este o mare fisură. Mai mult, cei care, în timp ce Donald Trump a zis că vor să ia Groenlanda, ei deja au trimis niște trupe. În aceste condiții, asistăm la o chestie unică în istorie, o răsturnare uriașă de alianțe. Liderii europeni trimit trupe împotriva Americii. Și trebuie să se alieze cu Putin.”

Cu atât mai mult, spune jurnalistul, aceste țări au trimis și trupe în Groenlanda în urma declarațiilor președintelui Trump pentru menținerea securității, lucru ce contravine alianței cu SUA.

„Momentul Groenlanda este un moment fundamental pentru lume. Groenlanda nu e membră a Uniunii, dar e membră a NATO. Are bază militară. Donald Trump a spus: „Dacă nu o luăm noi, o ia China sau Rusia”. Și ei au trimis acum 30 de inși să arate că pot să o apere dacă o atacă Rusia.”

