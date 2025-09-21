Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe George Soros de ce nu m-a recrutat și pe mine”

Cătălin Costache
21 sept. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
În ediția din 18 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat prestația publică a președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că nu ar accepta să îi ia un interviu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Nu l-aș intervieva pe Nicușor Dan. Ori face pe prostul, ori e prost, dar interviul tot prost ar ieși”, a spus Ion Cristoiu, subliniind că nu vede un potențial de dialog relevant cu acesta.

Ulterior, Cristoiu și Marius Tucă au intrat într-un exercițiu de imaginație, formulând întrebări pe care le-ar adresa unor lideri globali.

Întrebarea pentru George Soros

„De ce nu m-a recrutat și pe mine?” – a glumit Ion Cristoiu, referindu-se la influența miliardarului în politica internațională.

Întrebarea pentru Donald Trump

„Dacă, în cazul unui război cu Rusia, apelează la bomba atomică.”

Întrebarea pentru Volodimir Zelenski

„De ce nu ne lasă măcar 3-4 să nu ne mai ceară bani? De ce nu îi e milă de noi?”

Ediție integrală

