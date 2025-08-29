Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „La asumarea răspunderii, legile nu mai trec prin comisii, nu mai sunt VERIFICATE”

Andrei Rosz
29 aug. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre ce înseamnă asumarea unui pachet legislativ. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „O lege trece prin diverse comisii de specialitate.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre asumarea pachetelor legislative. Acesta a explicat care este procesul facerii unei legi. Dacă o lege este făcută de o singură persoană sau de un grup restrâns, acea lege creează probleme. Când ajunge în realitate, legea respectivă nu are aplicabilitate generală, spune jurnalistul. Căci un grup restrâns de oameni nu pot avea în vedere întregul cadru de aplicare a legii. Din acest motiv, spune Cristoiu, s-au înființat parlamentele. O lege când trece prin Parlament vine la pachet cu o analiză detaliată din partea unor comisii.

Jurnalistul dă un exemplu absurd prin care să dovedească cele precizate. Dacă se dă o lege prin care iepurii să nu mai aibă coadă, spune analistul, într-o comisie, se poate sesiza cineva de problema ridicată. Eliminând contextul democratic, spune Cristoiu, o lege dată prin Parlament nu ajunge să mai aibă modificări că trece printr-un proces întreg de analiză. Comisiile specializate au ca scop găsirea problemelor din acea lege. Dacă o lege este asumată, această analiză nu mai este făcută.

„În dictatură, o lege este produsul unui singur cap sau câtorva. Problema este că în momentul în care trei capete seci sau patru, singure fac o lege, o fac prost, că n-ai cum. Pentru că în momentul în care ea ajunge în realitate legea aia făcută de patru nici nu reușește să acopere. Și atunci s-au înființat parlamentele. Ce înseamnă o lege trecută prin Parlament? Ea e trecută prin comisii. O lege trece prin diverse comisii de specialitate. Și când o trece prin comisie vine unu și zice bă, stai puțin că aici nu-i bine. Să zicem că ai o lege că iepurii nu mai au voie să aibă cozi. Vine unul și spune păi eu știu ce sunt iepurii, că să spunem că Bologan nu știe. Mai vin nu știu câte zeci de oameni care vin și spun de acea lege. Scoatem cuvântul democrație. Acea lege când e dată, nu mai trebuie să o mai modifici. Ei, în cazul asumării răspunderii, acest lucru nu se întâmplă. Rămâne așa cum au zis. O sa avem șase asumări de pachete.”, a explicat jurnalistul.

