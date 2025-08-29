Ion Cristoiu: „La asumarea răspunderii, legile nu mai trec prin comisii, nu mai sunt VERIFICATE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre ce înseamnă asumarea unui pachet legislativ. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „O lege trece prin diverse comisii de specialitate. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre asumarea pachetelor legislative. Acesta a explicat care este procesul facerii unei legi. Dacă o lege este făcută de o singură persoană sau de un grup restrâns, acea lege creează probleme. Când ajunge în realitate, legea respectivă nu are aplicabilitate generală, spune jurnalistul. Căci un grup restrâns de oameni nu pot avea în vedere întregul cadru de aplicare a legii. Din acest motiv, spune Cristoiu, s-au înființat parlamentele. O lege când trece prin Parlament vine la pachet cu o analiză detaliată din partea unor comisii.

Jurnalistul dă un exemplu absurd prin care să dovedească cele precizate. Dacă se dă o lege prin care iepurii să nu mai aibă coadă, spune analistul, într-o comisie, se poate sesiza cineva de problema ridicată. Eliminând contextul democratic, spune Cristoiu, o lege dată prin Parlament nu ajunge să mai aibă modificări că trece printr-un proces întreg de analiză. Comisiile specializate au ca scop găsirea problemelor din acea lege. Dacă o lege este asumată, această analiză nu mai este făcută.