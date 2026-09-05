Pe 29 aprilie 1903, versantul estic al Muntelui Turtle din sud-vestul provinciei Alberta s-a desprins brusc și s-a prăbușit către micul oraș minier Frank. În mai puțin de 2 minute, aproximativ 110 milioane de tone de calcar au traversat valea cu viteze estimate la 70 până la 75 de mile pe oră, îngropând clădiri, linii de cale ferată și o parte a orașului sub un uriaș câmp de roci sfărâmate.

Frank găzduia aproximativ 600 de oameni. În jur de 100 locuiau direct pe traiectoria alunecării. Se crede că între 70 și peste 90 de persoane au murit, deși doar un număr mic de trupuri au fost recuperate. Dezastrul a devenit cea mai mortală alunecare de roci înregistrată din Canada. După mai bine de 120 de ani, rămășițele așezării originale sunt încă îngropate sub grohotiș. Muntele însuși a fost modificat permanent, lăsând în urmă o cicatrice care rămâne vizibilă și astăzi, relatează Times of India.

Cum a îngropat o secțiune a Muntelui Turtle 3 kilometri pătrați din Alberta

Roca desprinsă în acea dimineață era enormă. Potrivit Frank Slide Interpretive Centre, secțiunea desprinsă a Muntelui Turtle avea aproximativ 1 kilometru lățime, 425 de metri înălțime și 150 de metri grosime. Era alcătuită în principal din calcar din formațiunea Livingstone, care s-a format cu mai bine de 300 de milioane de ani în urmă, când regiunea era acoperită de o mare antică puțin adâncă. Când masa de rocă s-a desprins, nu a căzut pur și simplu vertical.

Aceasta a accelerat pe versantul muntelui și s-a răspândit pe fundul văii, acoperind aproximativ 3 kilometri pătrați. Resturile au atins o adâncime medie de aproximativ 14 metri, iar în unele zone au fost îngropate până la 45 de metri.

Materialul varia enorm ca dimensiune, de la particule fine până la bolovani uriași. Unele dintre cele mai mari blocuri au fost estimate la aproximativ 40 de picioare în diametru. Forța rocilor aflate în mișcare a fost atât de mare încât, atunci când resturile au lovit sedimentele mai moi din valea râului Crowsnest, solul însuși a fost perturbat și deplasat. Astfel, a permis alunecării să se extindă mai departe în vale.

Pentru oamenii care locuiau în Frank, aproape că nu a existat niciun avertisment. Prăbușirea a avut loc înainte de răsăritul soarelui, când majoritatea locuitorilor se aflau încă în casele lor.

De ce nimeni nu știe exact câți oameni au murit la Frank

Numărul exact al victimelor nu a fost niciodată stabilit. Estimările plasează, în general, numărul undeva între 70 și peste 90. Incertitudinea există deoarece atât de multe victime au rămas prinse sub enormul câmp de roci. Doar o parte dintre trupuri au fost recuperate. În funcție de sursa istorică, între 12 și 18 trupuri au fost găsite în cele din urmă, lăsând multe victime îngropate permanent sub resturi.

Momentul prăbușirii este posibil să fi salvat sute de alți locuitori. Deși se credea că aproximativ 100 de persoane se aflau direct pe traiectoria alunecării, multe dintre ele se aflau în afara zonei care a fost îngropată. Dezastrul a devastat o parte a orașului fără să distrugă complet întreaga comunitate.

Prăbușirea a fost extraordinar de zgomotoasă. Relatările contemporane și înregistrările istorice ulterioare descriu sunetul ca fiind auzit la o distanță enormă. Au existat relatări potrivit cărora putea fi auzit de la aproximativ 200 de kilometri distanță.

Geologii continuă să monitorizeze Muntele Turtle

Dezastrul din 1903 nu a încheiat povestea geologică a Muntelui Turtle. Muntele rămâne puternic fracturat, iar oamenii de știință au continuat să-i studieze structura și să monitorizeze mișcările în anii de după alunecare. Geologii de la Alberta Geological Survey au examinat fisurile, mișcarea rocilor și alte semne de instabilitate pentru a înțelege mai bine comportamentul muntelui.

Prăbușirea inițială a expus caracteristici geologice care anterior fuseseră ascunse, inclusiv formațiuni de roci și un strat de cărbune, oferind cercetătorilor o oportunitate neobișnuită de a studia structura internă a muntelui.

O viitoare cădere de roci de pe Muntele Turtle este considerată posibilă din cauza geologiei fracturate a muntelui. Acest lucru nu înseamnă că un alt dezastru de amploarea celui din 1903 este iminent.

Ce a mai rămas din Frank sub câmpul de roci astăzi

Frank a supraviețuit dezastrului, deși alunecarea a schimbat permanent comunitatea. Unii locuitori au plecat în cele din urmă deoarece se temeau de o altă prăbușire. Alții au rămas și și-au reconstruit viețile în jurul enormului câmp de bolovani care domină acum peisajul.

Autostrada 3 trece astăzi prin zonă, șerpuind printre și în jurul rocilor rămase în urma prăbușirii din 1903. Blocuri uriașe de calcar rămân împrăștiate în vale, oferind o mărturie fizică a amplorii evenimentului, la mai bine de un secol distanță.