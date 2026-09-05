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Ion Cristoiu: La patru luni de la Căderea Guvernului, în afara Anticipatelor, nu se întrevede nici o soluție

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție guvernul demis și posibilele soluții pentru formarea unui nou guvern.

„Azi, 5 septembrie 2026, se fac 4 luni de când la Palatul Victoria este un guvern demis printr-un vot zdrobitor la moțiunea de cenzură. Iată că suntem în septembrie și orice om lucid își dă seama că nu sunt șanse pentru formarea unui guvern. Potrivit Constituției, guvernul demis prin moțiune de cenzură rămâne să administreze treburile curente până când depune noul guvern jurământul de investitură.

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Deocamdată, jurământul de investitură este depărtat, dacă nu practic impisibil, admițând că ar fi desemnat un premier pentru a forma guvernul, procedurile admițând că ar trece cer un anume timp. Prin iunie, am început să profețesc faptul că vom avea guvern provizoriu până în septembrie, dacă nu și mai departe. La vremea respectivă, aceste afirmații ale mele au fost privite cu uluire. Uite că am ajuns în septembrie și avem aceeași situație”, a declarat Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan nu desemnează pentru că știe un adevăr”

„Se vorbește la ora actuală, potrivit noului sport național, întrebarea «Ce gândește președintele?», numai și numai de decizia de desemnare de către Nicușor Dan a unui premier. Desigur, desemnarea unui premier deblochează criza pentru că sau trece guvernul, sau sunt anticipate. Nicușor Dan nu desemnează pentru că știe un adevăr. Dacă desemnează un premier, acesta nu va trece de Parlament și va fi obligat să dizolve Parlamentul în vederea declanșării anticipatelor. După părerea mea, concentrarea pe desemnarea unui premier este greșită . Problema nu este desemnarea premierului.

Pe surse apar variante, tehnocrat, independent, specialist adus de pe planeta Marte, adus din afara Universului cunoscut de om. Persoana, personalitatea premierului nu are niciun rol în ceea ce este vital: trecerea guvernului prin Parlament. Dacă domnul președinte l-ar desemna pe Napoleon să formeze noul guvern, vă garantez că ar eșua. Deci marea problemă o reprezintă situația de pe scena politică. Nimeni nu se mai înțelege cu nimeni și dacă în iunie mai era posibilă o înțelegere între pe de o parte PSD și pe de alta PNL, UDMR, USR, acum este practic imposibilă pentru că pe zi ce trece certurile, scandalurile sporesc”, a continuat publicistul.

„Cred că vom avea mult și bine un guvern demis”

„Avem în paralel un început de colaborare în Parlament între PSD și AUR. Aceste două partide asigură o majoritate în Parlament, numai că și această colaborare face imposibilă formarea unui guvern prooccidental pentru că totul pornește de la decizia lui Nicușor Dan de a elimina de la guvernare AUR. Se vorbește de posibilitatea ca această colaborare din Parlament poate să ducă și la o colaborare pentru formarea noului guvern. Este practic imposibil.

Tărăboiul din Germania ne arată că nici Nicușor Dan, nici Grindeanu, nu își vor putea permite o alianță PSD-AUR, adică aducerea AUR la guvernare. Nicușor Dan mai degrabă își face harachiri. Practic, nu s-a schimbat nimic pe scena politică, nu se va schimba și eu cred că vom avea mult și bine un guvern demis”, a conchis Ion Cristoiu.

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