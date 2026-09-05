Începe școala. Când au elevii prima zi liberă din noul an școlar

Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie, însă prima vacanță nu este foarte departe. Mai mult decât atât, elevii și preșcolarii se vor putea bucura de un weekend prelungit chiar la începutul lunii octombrie.

Mai exact, pe 5 octombrie este sărbătorită Ziua Educației, iar aceasta este zi liberă pentru elevi și cadre didactice. În 2026, 5 octombrie pică într-o zi de luni, așadar elevii vor avea parte de trei zile libere consecutive.

Ce zile libere au elevii în anul școlar 2026-2027

Pe lângă vacanțele din structura anului școlar, elevii mai au liber și în zilele de sărbători legale.

5 octombrie 2026 – Ziua Internațională a Educației;

30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei;

1 decembrie 2026 – Ziua Națională a României;

1 iunie 2027 – Ziua Copilului.

Calendarul modulelor de învățare 2026-2027

Modulul 1 – 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Modulul 2 – 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Modulul 3 – 11 ianuarie – 12/19/26 februarie 2027*

Modulul 4 – 22 februarie/1 martie/8 martie – 23 aprilie 2027*

Modulul 5 – 5 mai – 18 iunie 2027.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027

Elevii vor avea cinci perioade de vacanță pe parcursul anului școlar. Cea mai mare diferență față de celelalte vacanțe este înregistrată în luna februarie, când fiecare județ își stabilește perioada liberă.

Vacanța de toamnă – 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Prima vacanță a anului școlar vine după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Elevii intră în vacanță miercuri, 23 decembrie, iar cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de schi. Vacanța din februarie este stabilită diferit de la un județ la altul. Inspectoratele școlare pot alege una dintre următoarele perioade:

15 – 21 februarie 2027

22 – 28 februarie 2027

1 – 7 martie 2027

Perioada este stabilită la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor. În funcție de săptămâna aleasă, se modifică și datele de început ale modulelor 3 și 4.

Vacanța de primăvară – 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de primăvară se încheie marți, 4 mai, iar elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai 2027, când începe ultimul modul de învățare.

Vacanța de vară. Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după ultima zi de cursuri, programată vineri, 18 iunie.