Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „M-au plimbat oamenii cu căruciorul prin spital și toată lumea a crezut că e grav”

Serdaru Mihaela
22 ian. 2026, 23:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu a apărut live în emisiunea Marius Tucă Show din 22 ianuarie 2026, după un accident minor. El a discutat despre absența României de la recent înființatul consiliul pentru pace, promovat de președintele Donald Trump, și despre incidentul său medical. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

În emisiune, s-a discutat de ce România nu a participat la înființarea consiliului pentru pace, cu glume despre Nicușor Dan:

Marius Tucă: „Cum comentați, s-a înființat consiliul pentru pace, iar noi n-am fost acolo și era o ocazie extraordinară ca pe Nicușor Dan să-l vadă o planetă întreagă, să-l recunoască, să spună uite ăsta e președintele. România a intrat în consiliu pentru pace”.

Ion Cristoiu: „Da, cu o condiție, trebuia să fie legați la ochii. Macron și cu Ursula îl vedeau acolo și se supărau pe el.”

Accidentul lui Ion Cristoiu

Ion Cristoiu, în vârstă de 77 de ani, a alunecat pe gheață în drum spre birou și și-a dislocat umărul. A fost dus la urgențe la spitalul Sanador, unde a primit anestezie, i s-a repoziționat umărul și a fost externat cu atele și analgezice.

Marius Tucă: „Este viu. A căzut pe gheață. I s-a dislocat umărul. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, i s-a făcut anestezie. Când am vorbit, ieșise din anestezie prima dată”.

Ion Cristoiu: „De unde s-a pornit și legenda, acolo la Sanador la urgențe au o procedură, te duce cu un cărucior, mă plimba pe acolo. Făceam cu mâna ca președintele”

 

FLASH NEWS După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”
23:26
După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”
SĂNĂTATE După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump
22:46
După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump
ECONOMIE Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei
22:42
Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei
CONTROVERSĂ Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”
22:05
Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”
INEDIT Secretul scandinavilor. Izolația termică milenară a norvegienilor
21:39
Secretul scandinavilor. Izolația termică milenară a norvegienilor
CONTROVERSĂ Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei
21:19
Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei

