Ion Cristoiu: „M-au plimbat oamenii cu căruciorul prin spital și toată lumea a crezut că e grav”

Ion Cristoiu a apărut live în emisiunea Marius Tucă Show din 22 ianuarie 2026, după un accident minor. El a discutat despre absența României de la recent înființatul consiliul pentru pace, promovat de președintele Donald Trump, și despre incidentul său medical. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

În emisiune, s-a discutat de ce România nu a participat la înființarea consiliului pentru pace, cu glume despre Nicușor Dan:

Marius Tucă: „Cum comentați, s-a înființat consiliul pentru pace, iar noi n-am fost acolo și era o ocazie extraordinară ca pe Nicușor Dan să-l vadă o planetă întreagă, să-l recunoască, să spună uite ăsta e președintele. România a intrat în consiliu pentru pace”. Ion Cristoiu: „Da, cu o condiție, trebuia să fie legați la ochii. Macron și cu Ursula îl vedeau acolo și se supărau pe el.”

Accidentul lui Ion Cristoiu

Ion Cristoiu, în vârstă de 77 de ani, a alunecat pe gheață în drum spre birou și și-a dislocat umărul. A fost dus la urgențe la spitalul Sanador, unde a primit anestezie, i s-a repoziționat umărul și a fost externat cu atele și analgezice.