Ion Cristoiu: „Macron vrea să acopere problemele financiare tot pe spinarea oamenilor muncii”

Alexandra Anton
12 sept. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu  a vorbit despre protestele din Franța și despre posibilitatea ca astfel de mișcări să apară și în România. El a explicat diferențele dintre contextul francez și cel românesc, dar și de ce nu vede la români aceeași forță de reacție. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Blocăm totul” în Franța a fost primul semnal

Marius Tucă l-a întrebat pe invitat dacă mișcările de tipul celor din Franța s-ar putea repeta și în România. Cristoiu a explicat modul în care a început totul peste hotare.

„Acolo trebuie spus că… Acum nu știu ce au zis celalți interlocutori ai tăi. În Franța, adevărata mișcare are loc pe 18. În Franța am avut de a face cu o mișcare de pe internet, fără organizator, și prin blocăm totul nu s-a înțeles că facem grevă, că ei nu erau sindicate. Ci că blocăm, efectiv. Și s-au blocat. Asta a fost primul semnal, că a fost organizat numai pe internet. Deci nu a răspuns nicio centrală. Una e când vine centrala sindicală și aduce… Au fost tineri foarte mulți și tema a fost de extremă stângă. Adică tema a fost ceea ce știți în Franța, că Macron încearcă să iasă din această criză, ca și domnul Bolojan, pe seama oamenilor muncii.”, a spus Cristoiu.

 

Marius Tucă a adăugat: „Numai că acolo, poporul francez, francezii reacționează. Iar exact cum spuneați mai devreme, peste o săptămână, de azi într-o săptămână, va fi adevărata manifestare, blocăm totul.”

Ion Cristoiu: „În România nu e posibil. Românii sunt terci”

Discuția a ajuns și la situația din România. Marius Tucă a întrebat dacă există șansa ca un astfel de protest masiv să apară și aici.

„Credeți că și în România e posibil să existe?”, a întrebat Marius Tucă.

 

„Nu. Pentru că românii sunt terci.”, a răspuns Ion Cristoiu.

