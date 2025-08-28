Ion Cristoiu: „Minoritatea care a pus mâna pe putere are totul”

În ediția din 28 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat un atac dur la adresa sistemului politic european, afirmând că democrația contemporană este iluzorie și că minoritatea aflată la putere controlează totul, chiar și rezultatele alegerilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a subliniat că, în Europa, minoritățile politice dominante mențin controlul absolut, indiferent de rezultatele votului popular:

„Starea politică de fapt din Europa se va putea schimba numai în urma unui război mondial. Ăștia nu vor lăsa puterea niciodată. Minoritatea asta care a pus mâna pe putere are totul. Poporul francez a câștigat alegerile și e tot în opoziție. Cine organizează alegerile? Tot ei”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a sugerat și că structurile politice actuale sunt blocate, iar schimbările reale în Europa nu pot apărea decât în condiții excepționale și dramatice.

Ion Cristoiu: „Tu chiar crezi în democrație? Călin Georgescu a câștigat alegerile și le-au anulat. Vrei să îți dau citate din Lenin? Toate cărțile lui au o temă – democrația burgheză e o farsă.”

