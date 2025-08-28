Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Minoritatea care a pus mâna pe putere are totul”

Ion Cristoiu: „Minoritatea care a pus mâna pe putere are totul”

Cătălin Costache
29 aug. 2025, 00:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Minoritatea care a pus mâna pe putere are totul”

În ediția din 28 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat un atac dur la adresa sistemului politic european, afirmând că democrația contemporană este iluzorie și că minoritatea aflată la putere controlează totul, chiar și rezultatele alegerilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a subliniat că, în Europa, minoritățile politice dominante mențin controlul absolut, indiferent de rezultatele votului popular:

„Starea politică de fapt din Europa se va putea schimba numai în urma unui război mondial. Ăștia nu vor lăsa puterea niciodată. Minoritatea asta care a pus mâna pe putere are totul. Poporul francez a câștigat alegerile și e tot în opoziție. Cine organizează alegerile? Tot ei”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a sugerat și că structurile politice actuale sunt blocate, iar schimbările reale în Europa nu pot apărea decât în condiții excepționale și dramatice.

Ion Cristoiu: „Tu chiar crezi în democrație? Călin Georgescu a câștigat alegerile și le-au anulat. Vrei să îți dau citate din Lenin? Toate cărțile lui au o temă – democrația burgheză e o farsă.”

Ediție integrală

Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Plata cu cardul, obligatorie. Lege nouă în România din 1 ianuarie 2026. Se elimină pragul, nu se mai poate refuza
Evz.ro
Cea mai periculoasă mâncare din lume. Anual, zeci de oameni nu rezistă tentației și mor
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
De ce vrea Trump să vopsească negru zidul de la granița cu Mexicul?