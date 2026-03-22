Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat informațiile privind suspendarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul escaladării conflictului din Iran. Invitatul a spus că evoluția războiului depinde de alți factori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitatul a afirmat că negocierile dintre Rusia și Ucraina nu sunt esențiale pentru încheierea conflictului. În opinia sa, pacea va veni doar în momentul în care unul dintre actorii implicați va slăbi semnificativ, în special în contextul sprijinului extern.
„Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Este genul de război care într-o dimineață se trezește Zelenski și, mă rog, în urma unui telefon, hai să facem pace? Astea cu negocieri, ce să negocieze? Se va încheia pacea între Ucraina și Rusia pentru că va fi slăbită Europa. Omul trăiește, nu înțelegi? Dacă nu era acest sprijin tot timpul și dat și de noi, Ucraina se….. Germania Hitler-nazistă, ca să zic așa, a pierdut războiul economic întâi.”, afirmă acesta.