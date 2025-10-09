Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a comis un atentat la siguranța națională”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a comis un atentat la siguranța națională”

Cătălin Costache
09 oct. 2025, 21:51, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a comis un atentat la siguranța națională”

În ediția din 9 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat rolul pe care l-a avut documentul prezentat recent de președintele României, Nicușor Dan, la nivel european. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: „Ursula întreține isteria pericolului rusesc. Nicușor Dan a asumat, și mă miră că opoziția nu a reacționat aici, și nici PSD-ul, în numele României, a prezentat, pentru prima dată în Uniunea Europeană, un document așa-zis oficial, care consfințește nu numai că în România, Rusia a intervenit cu război hibrid în alegerile din 2024, dar că noi suntem acum supuși unui război hibrid. Este o promieră în istoria României. Nicușor Dan a comis un atentat la siguranța națională. El a angajat România într-o spirală a unui război cu Rusia de care nu era nevoie. Acest document a fost folosit, d-asta a și venit termenul de război hibrid. Ursula nu spune că Rusia a intervenit numai în alegeri, spune că deja e în război hibrid.”

