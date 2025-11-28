Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o”

Cătălin Costache
28 nov. 2025, 14:00, Marius Tucă Show

În ediția din 27 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat declarațiile recente ale lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a criticat incoerența lui Nicușor Dan. Jurnalistul a explicat că afirmațiile președintelui sunt lipsite de logică și că declarația privind cunoașterea modului în care ar fi fost anulate alegerile, dar nu și a autorilor, nu are fundament.

Ion Cristoiu: „Acum văd ce prostie a spus Nicușor Dan. Nicușor Dan a spus că știm cum s-a întâmplat, dar nu știm cine a făcut-o. Cum poți să spui așa ceva? El a spus că știe că s-au folosit algoritmii. Acum a dat înapoi, că până mai ieri spunea că erau rușii. Nu e niciun rus (n.r. implicat în anularea alegerilor).”

Cele mai noi