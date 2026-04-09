Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan are un mandat de la Bruxelles pentru a păstra coaliția din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „În România, spun la rece da, ai o coaliție? Care e greu de făcut în alte țări. O coaliție pro-europeană care domină și cu ajutor căreia poți să-i faci pe români să mănânce urzici… În aceste condiții, un partid foarte important spune: Domnule, noi plecăm din coaliție dacă rămâne unul Bolojan.

„Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția asta. Deci la ora actuală este foarte important ce s-a schimbat chiar în legătură cu aceste… Până acum Bruxelles-ul, până la conflictul cu Trump și cu Putin și cu suveraniștii ar fi fost de partea USR în bătălia cu PSD. Da? S-au schimbat atât de tare… Dușmanul numărul unu al Bruxelles-ului sunt suveraniștii. Ai observat că Grindeanu din două în două minute zice: Doamne miluiește? În legătură cu AUR? Nu spune? În aceste condiții, în această perioadă… Deci ești la Bruxelles? Da? În România, spun la rece: Da, ai o coaliție? Care e greu de făcut în alte țări. O coaliție pro-europeană care domină și cu ajutor căreia poți să-i faci pe români să mănânce urzici… În aceste condiții, un partid foarte important spune: Domnule, noi plecăm din coaliție dacă rămâne unul Bolojan. Adică asta vreau să spun. Asta este esența. Și în aceste condiții, orice președinte din România nu poate… Visul oricărui președinte este să aibă o coaliție puternică care să asigure stabilitatea. Depinde cine vine de la PNL. Adică Ilie Bolojan a făcut un abuz. A „userizat” guvernarea, că normal era să fie „psedizată”.”, a declarat jurnalistul.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „M-aș teme de 2 tipi de pe planetă – de Trump pentru că e nebun și de Nicușor din cauza încăpățânării”
22:30
Ion Cristoiu: „M-aș teme de 2 tipi de pe planetă – de Trump pentru că e nebun și de Nicușor din cauza încăpățânării”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Vance este o sinteză fericită între foștii președinți și Trump. Este mult mai convingător”
22:01
Ion Cristoiu: „Vance este o sinteză fericită între foștii președinți și Trump. Este mult mai convingător”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
10:30
Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
09:30
Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”
08:30
Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cum poate fi primăvara cel mai bun moment pentru un nou început în viețile noastre?

