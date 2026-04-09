Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan are un mandat de la Bruxelles pentru a păstra coaliția din România. Acesta spune că o coaliție e greu de făcut în alte țări. Jurnalistul spune că visul oricărui președinte este să aibă o coaliție care să poată oferi stabilitate.
„Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția asta. Deci la ora actuală este foarte important ce s-a schimbat chiar în legătură cu aceste… Până acum Bruxelles-ul, până la conflictul cu Trump și cu Putin și cu suveraniștii ar fi fost de partea USR în bătălia cu PSD. Da? S-au schimbat atât de tare… Dușmanul numărul unu al Bruxelles-ului sunt suveraniștii. Ai observat că Grindeanu din două în două minute zice: Doamne miluiește? În legătură cu AUR? Nu spune? În aceste condiții, în această perioadă… Deci ești la Bruxelles? Da? În România, spun la rece: Da, ai o coaliție? Care e greu de făcut în alte țări. O coaliție pro-europeană care domină și cu ajutor căreia poți să-i faci pe români să mănânce urzici… În aceste condiții, un partid foarte important spune: Domnule, noi plecăm din coaliție dacă rămâne unul Bolojan. Adică asta vreau să spun. Asta este esența. Și în aceste condiții, orice președinte din România nu poate… Visul oricărui președinte este să aibă o coaliție puternică care să asigure stabilitatea. Depinde cine vine de la PNL. Adică Ilie Bolojan a făcut un abuz. A „userizat” guvernarea, că normal era să fie „psedizată”.”, a declarat jurnalistul.