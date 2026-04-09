Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan are un mandat de la Bruxelles pentru a păstra coaliția din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „În România, spun la rece da, ai o coaliție? Care e greu de făcut în alte țări. O coaliție pro-europeană care domină și cu ajutor căreia poți să-i faci pe români să mănânce urzici… În aceste condiții, un partid foarte important spune: Domnule, noi plecăm din coaliție dacă rămâne unul Bolojan.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan are un mandat de la Bruxelles pentru a păstra coaliția din România. Acesta spune că o coaliție e greu de făcut în alte țări. Jurnalistul spune că visul oricărui președinte este să aibă o coaliție care să poată oferi stabilitate.