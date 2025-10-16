Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze raportul”

„E șantajat de Nicușor Dan. Nicușor Dan a apelat la o șmecherie, arătând că, în unele momente, are abilități mai bune de șmecher decât de fraier. Nevolnic, nevolnic, dar poți să fii șmecher. Poți să-ți cadă nădragii, dar să fii șmecher. Și atunci el, cum a venit, a zis, o să-i dau pe ăștia afară. Trebuie să plec de la premisa că eu întotdeauna n-am avut încredere în niciun procuror general al României. Și m-am uitat, am citit și eu interviurile acestea și eu n-am înțeles nimic. Domnul Nicușor Dan, după ce a anunțat asta și a zis că are un raport, a jubilat, că e bucuros, și a zis: domnule, gata, ce document extraordinar descoperise el acolo, declarația de la Islas. Și a recomandat presei să o popularizeze. El era pe post de tovarășa Ceaușescu. Și atunci toate interviurile, inclusiv acesta, așa-zise interviuri, că seara s-a dus la Gâdea, nu sunt interviuri care să mă lămurească.”