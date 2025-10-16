Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze raportul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat schimbul de replici dintre președintele Nicușor Dan și procurorul general Alex Florența, legat de raportul privind posibila intervenție a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu a comentat situația prezentării raportului Parchetului General privind posibila interferență a Rusiei în alegerile din România, sugerând că procurorul general Alex Florența ar fi acționat sub o anumită presiune din partea președintelui Nicușor Dan. Cristoiu și-a exprimat surprinderea față de abilitatea neașteptată a președintelui Dan de a manipula contextul situației, comparând modul în care acesta a încurajat presa în promovarea raportului cu atitudinea dictatorială a Elenei Ceaușescu.