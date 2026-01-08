Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu va fi suspendat. Avem adevăratul președinte- Bolojan”

Serdaru Mihaela
08 ian. 2026, 22:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 8 ianuarie 2026, a afirmat că Ilie Bolojan este adevăratul lider al României, eclipsând rolul președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu compară situația actuală cu perioada 2000-2003, când președintele Ion Iliescu era o figură formală, iar adevăratul șef era Adrian Năstase, sugerând o înțelegere similară azi cu Bolojan.

„Îți aduci aminte că în anul 2000, când au avut loc alegerile până în 2003, deși aveam un președinte numit Ion Iliescu, el nu a existat. Șeful României a fost Adrian Năstase. Adevăratul stăpân, cum a zis și Stolojan aseară, este Bolojan” , spune publicistul Cristoiu.

Ion Cristoiu subliniază că Bolojan conduce efectiv țara, iar Nicușor Dan se ocupă de „știri false” și probleme minore, numindu-l pe acesta „comandant suprem” doar formal. Cristoi mai vorbește despre cheltuielile exorbitante la Palatul Cotroceni, propunând mutarea administrației într-o garsonieră.

Marius Tucă: „Nicușor Dan cu ce se va ocupa?

Ion Cristoiu: „Cu știrile astea false. Potrivit tradiției post decembriste, acum o să fie o ceartă între palate. Acum unul din ele nu există. Singurul lucru, că el a motivat mereu cu avioanele astea, cum să spun, cu cheltuieli, eu zic că se cheltuie mult în Palatul ăla. S-ar putea muta într-o garsonieră toată administrația”.

