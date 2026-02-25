Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu”

După încheierea protestelelor vindicative din fața Guvernului ale militarilor și forțelor de ordine din România față de noile măsuri de austeritate incluse în Ordonanța privind reforma în administrație, reprezentanții sindicatelor afiliate au continuat războiul cu Bolojan în studiorile de televiziune. Poate cea mai explicită poziție a oamenilor legii vizavi de Ilie Bolojan a fost a unui polițist: „Cred că este mai urât decât a fost Băsescu”. Evident, omul se referea la sentimente, nu la fizionomia celor doi. Reamintim că lui Băsescu polițiștii i-au urat și mai urât în timpul revoltei în care au aruncat cu caschetele peste poarta Cotrocenilor scandând: „Ieși afară, javră ordinară”

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne au protestat marți în Piaţa Victoriei. Sute de persoane au contestat modificarea Legii pensiilor militare și au strigat în cor nemulțumirile legate de modul de guvernare al premierului Ilie Bolojan.

„Bolojan ne-a supărat”

După ce au participat la unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile.

„Bolojan ne-a supărat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este mai urât decât a fost Băsescu. Vreau să-i transmit domnului Bolojan să-și reconfigureze traseul cu privire la taxe și impozite și la modificarea pensiilor militare,” a declarat unul dintre polițiști.

„La mine la pușcărie sunt oameni care au furat mai puțin”

Un alt coleg a fost și mai concis în opinii.

„Atât de multă ură este în această țară, încât toți românii l-ar vrea pe Ilie Bolojan unde lucrez eu, la pușcărie. Vreau să-i spun lui Bolojan, legal, că este incalificabil să-l pui pe ministrul de la Dezvoltare să taie pensiile militare. La mine la pușcărie sunt oameni care au furat mai puțin și care au încălcat legea mai puțin”, a comentat un alt polițist.

