Prima pagină » Știri politice » Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu”

Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu”

25 feb. 2026, 05:00, Știri politice
Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu”

După încheierea protestelelor vindicative din fața Guvernului ale militarilor și forțelor de ordine din România față de noile măsuri de austeritate incluse în Ordonanța privind reforma în administrație, reprezentanții sindicatelor afiliate au continuat războiul cu Bolojan în studiorile de televiziune. Poate cea mai explicită poziție a oamenilor legii vizavi de Ilie Bolojan a fost a unui polițist: „Cred că este mai urât decât a fost Băsescu”. Evident, omul se referea la sentimente, nu la fizionomia celor doi. Reamintim că lui Băsescu polițiștii i-au urat și mai urât în timpul revoltei în care au aruncat cu caschetele peste poarta Cotrocenilor scandând: „Ieși afară, javră ordinară”

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne au protestat marți în Piaţa Victoriei. Sute de persoane au contestat modificarea Legii pensiilor militare și au strigat în cor nemulțumirile legate de modul de guvernare al premierului Ilie Bolojan.

„Bolojan ne-a supărat”

După ce au participat la unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile.

„Bolojan ne-a supărat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este mai urât decât a fost Băsescu. Vreau să-i transmit domnului Bolojan să-și reconfigureze traseul cu privire la taxe și impozite și la modificarea pensiilor militare,” a declarat unul dintre polițiști.

„La mine la pușcărie sunt oameni care au furat mai puțin”

Un alt coleg a fost și mai concis în opinii.

„Atât de multă ură este în această țară, încât toți românii l-ar vrea pe Ilie Bolojan unde lucrez eu, la pușcărie. Vreau să-i spun lui Bolojan, legal, că este incalificabil să-l pui pe ministrul de la Dezvoltare să taie pensiile militare. La mine la pușcărie sunt oameni care au furat mai puțin și care au încălcat legea mai puțin”, a comentat un alt polițist.

Recomandarea autorului: Ministrul Muncii dă de pământ cu austeritatea Bolojan: „Avem deficit de personal, nu putem să dăm oamenii afară”

Ministrul Justiției adoptă un buget de „austeritate inteligentă”. Radu Marinescu explică, la Gândul Exclusiv, cum funcționează Comitetul lui Bolojan pentru reforma Legilor Justiției

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”
08:47
Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”
REACȚIE Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate: „Ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate”
07:36
Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate: „Ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate”
România, fruntașa obedienței în Uniunea Europeană. Nu își exercită niciodată dreptul de veto, ba chiar a cerut anularea acestuia. Politolog: De ce nu au elvețienii manele? Pentru că nu au dușmani/Poziționarea noastră la scară istorică ține mai degrabă de zona de ghiocel
06:00
România, fruntașa obedienței în Uniunea Europeană. Nu își exercită niciodată dreptul de veto, ba chiar a cerut anularea acestuia. Politolog: De ce nu au elvețienii manele? Pentru că nu au dușmani/Poziționarea noastră la scară istorică ține mai degrabă de zona de ghiocel
REACȚIE Toni Neacșu, dezlănțuit la adresa guvernului Bolojan: „Noaptea, ca hoții / Conduce țara prin OUG, așa cum în starea de urgență țara era condusă prin ordonanțe militare”
23:20
Toni Neacșu, dezlănțuit la adresa guvernului Bolojan: „Noaptea, ca hoții / Conduce țara prin OUG, așa cum în starea de urgență țara era condusă prin ordonanțe militare”
CONTROVERSĂ Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
23:07
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
FLASH NEWS Ilie Bolojan a adoptat OUG-urile pe reforma administrativă și pachetul de relansare economică
20:52
Ilie Bolojan a adoptat OUG-urile pe reforma administrativă și pachetul de relansare economică
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor Accuweather și ANM
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii, ar putea începe o confruntare
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ziua în care s-a deschis oficial cel mai vechi muzeu din România
FLASH NEWS Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
09:10
Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
LEGE Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026
08:54
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026
CONTROVERSĂ Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
08:30
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
ECONOMIE Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
08:13
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul
08:08
Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”
08:01
Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe