Valentin Stan: Întâlnirea dintre Trump și Nicușor de la Washington a fost un dezastru diplomatic

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, catalogând-o dur drept un dezastru diplomatic pentru România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Cu ocazia adunării Consiliului pentru Pace organizat de către președintele american Donald Trump, președintele Nicușor Dan a ales să participe personal la eveniment în calitate de observator. Profesorul Valentin Stan a criticat dur apariția oficialului, susținând că reprezintă un adevărat dezastru pentru România din punct de vedere diplomatic.
Aș vrea astăzi să așezăm lucrurile pe făgașul lor normal. Adică în așa fel încât oamenii să aibă acces la o viziune sistemică legată de ce s-a întâmplat. Este bine să știți, dincolo de faptul că ceea ce s-a întâmplat la Washington a fost un dezastru diplomatic, că dezastre diplomatice avem tot timpul. De fapt, nu mai avem miniștri de externe, nu mai avem președinte, nu mai avem sistem.
Profesorul Valentin Stan afirmă că este vorba despre o problemă sistemică, invocând incapacitatea politică și diplomatică a României. De asemenea, sugerează că în spațiul media se dorește creionarea unei imagini ce nu corespunde cu realitatea.
Apropo de sistem, avem doar o adunătură de incapabili. Și e un lucru care s-a întâmplat cu această ocazie, dincolo de toate nenorocirile introduse cu acribie într-o schemă sistemică, în așa fel încât toți oamenii să vadă, dincolo de elaborări factice, dincolo de scheme de lucru care pot fi lansate pe neașteptate, și să acceadă în zona aia unde elementele constitutive ale neantului se așază în așa fel încât nu mai pot fi dislocate de prostie și propagandă. Pentru că prostia și propaganda au inundat România zilele astea, dincolo de ce s-a întâmplat acolo. Pe ce s-a întâmplat acolo au brodat din nou.