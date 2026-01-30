Ion Cristoiu: „Nu-ți interzice nimeni să faci afaceri cu India sau China”

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ipocrizia discursului politic privind relațiile economice cu state din afara spațiului occidental. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Jurnalistul a ironizat criticile aduse unor lideri români pentru vizite oficiale în China, subliniind că alte state europene își permit asemenea relații fără a fi sancționate politic.

