Cristian Lisandru
30 ian. 2026, 10:46, Știri
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 1 februarie 2025, ora 18:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă vor ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii și ger.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM. În regiunile sud-estice ale țării vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp.

  • În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni.
  • Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.
  • Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h.
  • Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice.

„Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei”, transmite ANM.

„Vremea se va răci în majoritatea zonelor țării”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte precizări legate de evoluție vreme la acest sfârșit de săptămână.

Vremea rece geroasă se va menține până miercuri, mai ales dimineața și noaptea. Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte.

Pe parcursul zilei de duminică, gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

  • De asemenea, tot până duminică, la ora 18:00, vor fi și precipitații în cea mai mare parte a țării.
  • Vor fi și intensificări ale vântului în acest interval, în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40-60km/h.

De altfel, avem în vigoare și un cod galben până mâine seară, la ora 20:00 pentru sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, acolo unde vântul va ajunge la viteze deci de 50-65km/h.

Astăzi, vremea se va răci în majoritatea zonelor țării, cerul va avea înnorări și vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, local la munte și în Moldova, mixte, pe alocuri, în Maramureș și Transilvania și ploi în Banat, Crișan, la Dobrogea și Muntenia.

În regiunile sud-estice, cantitățile de apă vor depăși local 10l/m² iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

În Capitală vremea va fi închisă, astăzi și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar maxima va fi de 5-6°”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Prognoză specială pentru București. ANM: „Vremea va deveni deosebit de rece”

  • Prognoză Meteorologică pentru intervalul 31.01.2026, ora 10:00 – 01.02.2026, ora 10:00

Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros și trecător vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0…2 grade, iar cea minimă de -7…-5 grade.

  • Prognoză Meteorologică pentru intervalul 01.02.2026, ora 10:00 – 01.02.2026, ora 18:00

Vremea va deveni deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -3…-2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig.

În intervalul 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru vreme deosebit de rece, precipitații mixte, intensificări ale vântului, mai transmite ANM.

